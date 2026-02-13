Una brutta notizia per il club bianconero che con ogni probabilità dovrà rinunciare al centrocampista francese che dunque rischia di non incontrare sul campo suo fratello Marcus. Proprio su questa sfida tra fratelli, Chivu nella conferenza stampa, ha risposto così: "A Marcus ho detto che deve ridere, perchè vuole bene al fratellino. Poi ovvio che è una partita di calcio ma non puoi pretendere di far finta di niente perchè c'è rivalità. Marcus è un ragazzo solare e io lo preferisco così. Magari dovrebbe essere più cattivo sotto porta, gli chiedo di essere più egoista perchè essendo un buono è un altruista e pensa agli altri. È fatto così, la famiglia è bella e mi metto nei panni di Lilian che ha due figli, uno nell'Inter e uno nella Juve. Anche questa è una storia bella da raccontare. Due bambini che hanno visto nel padre un modello e hanno cercato di seguirlo. Il padre ha un Mondiale e qualche scudetto vinto, spero che possano raggiungere altrettanto".

Locatelli in conferenza su Thuram

Delle condizioni di Thuram ha parlato anche Manuel Locatelli durante la conferenza: "Khephren? Sta bene ma è da valutare. Ci penserà il mister insieme alo staff domani. Non faccio io la formazione". Queste le parole del capitano Juve che ha cercato di rassicurare i tifosi bianconeri sulle condizioni del suo compagno di reparto.

