Spalletti in ansia: infortunio per un big Juve, Inter a rischio. La situazione

Brutte notizie per il club bianconero in vista del big match contro i nerazzurri di Chivu
3 min
juveInterThuram
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Pessime notizie in casa Juve alla vigilia del derby d'Italia contro l'Inter. Nel corso dell'allenamento odierno, infatti, Khephren Thuram ha subito una contusione e rischia di non poter essere della partita. Le sue condizioni andranno rivalutate domani mattina, a poche ore dall'inizio del match, ma difficilmente sarà titolare contro la squadra di Chivu

Una brutta notizia per il club bianconero che con ogni probabilità dovrà rinunciare al centrocampista francese che dunque rischia di non incontrare sul campo suo fratello Marcus. Proprio su questa sfida tra fratelli, Chivu nella conferenza stampa, ha risposto così: "A Marcus ho detto che deve ridere, perchè vuole bene al fratellino. Poi ovvio che è una partita di calcio ma non puoi pretendere di far finta di niente perchè c'è rivalità. Marcus è un ragazzo solare e io lo preferisco così. Magari dovrebbe essere più cattivo sotto porta, gli chiedo di essere più egoista perchè essendo un buono è un altruista e pensa agli altri. È fatto così, la famiglia è bella e mi metto nei panni di Lilian che ha due figli, uno nell'Inter e uno nella Juve. Anche questa è una storia bella da raccontare. Due bambini che hanno visto nel padre un modello e hanno cercato di seguirlo. Il padre ha un Mondiale e qualche scudetto vinto, spero che possano raggiungere altrettanto".

Locatelli in conferenza su Thuram

Delle condizioni di Thuram ha parlato anche Manuel Locatelli durante la conferenza: "Khephren? Sta bene ma è da valutare. Ci penserà il mister insieme alo staff domani. Non faccio io la formazione". Queste le parole del capitano Juve che ha cercato di rassicurare i tifosi bianconeri sulle condizioni del suo compagno di reparto.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

Tutte le news di Juventus

