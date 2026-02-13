Vieri a Dazn: «Inter-Juve è la partita dell'anno»

In un’avventura “on the road”, Pierluigi Pardo incontra i campioni che hanno scritto la storia del calcio, coinvolgendoli in un dialogo in cui i ricordi del passato si intrecciano con le emozioni del presente. Ospite di questa sesta tappa è Christian Vieri : l’ex bomber dell’Inter, che ha vestito anche la maglia della Juventus, accompagna Pardo per le strade di Milano in un racconto senza filtri. La chiacchierata ripercorre i momenti indimenticabili che lo hanno visto protagonista sul campo - dalle grandi sfide di Serie A, il “5 maggio” e i Mondiali del 2006 , fino agli aneddoti riguardanti il rapporto con Marcello Lippi - per finire a commentare i giovali talenti contemporanei come il nerazzurro Francesco Pio Esposito.

L'intervista anticipa il big match del weekend: il Derby d'Italia, l'attesa sfida tra Inter e Juventus, che verrà trasmessa su DAZN sabato 14 febbraio alle 20:45.

Durante il viaggio e nelle soste, le Legend condividono curiosità inedite, riflessioni sul legame con la propria squadra e con le città che li hanno consacrati, oltre che momenti di leggerezza e divertimento, coinvolgendo i tifosi in un viaggio emozionante che accompagna la Serie A Enilive 2025-26.

Vieri in Legends Road, in esclusiva su Dazn

SUI SOGNI REALIZZATI: "Quando ero un bambino e vivevo in Australia, a Sydney, avevo due sogni: giocare in Serie A e in Nazionale. Quando ci sono riuscito, tutti i giorni erano belli perché andavo al campo ad allenarmi.”

SULLE SCONFITTE E SUL MONDIALE 2006: "Vincere e perdere fa parte del gioco. Ho perso la finale di Champions con la Juve e ho pianto tre settimane. Dove ho sofferto davvero è quando mi sono fatto male al ginocchio e non sono andato al terzo Mondiale. Lì ho sofferto tanto perché era giusto che ci fossi anch'io. Ero andato a Monaco apposta per giocare."

SUL DERBY D’ITALIA: “Inter-Juve è la partita, è la partita dell’anno. C'è tanta tensione, tanta adrenalina, tutti vogliono giocare. Poi ti dico: quando si gioca a San Siro, San Siro è il posto dove un attaccante può fare gol. San Siro è San Siro. Infatti, era un mio grande sogno giocare a San Siro”.

SULL’ATLÉTICO MADRID: “Quando i miei amici mi chiedono perché non sono rimasto all’Atlético, rispondo spesso che, potendo tornare indietro, rifarei tutta la carriera in Spagna.”

SUL RAPPORTO CON LIPPI: "Il Mister è molto simile a me, le cose te le dice in faccia. Nella partita contro l’Atalanta, io ero in panchina, sono entrato cinque minuti, è finito il primo tempo, lui mi ha detto una cosa e io ho risposto. Ero nervoso, poi parole un po’ di qua e di là e si sono messi in mezzo Peruzzi e Ciro. Da lì, nelle settimane dopo, ho fatto un po’ di tribuna. Poi una sera Peruzzi mi ha chiamato per andare a cena: mi ha portato dove c’era Lippi e mi ha detto: ‘Vai a chiedergli scusa’. Quel gruppo era vincente perché era un gruppo di campioni e di persone per bene."

SULL'INTER E IL 5 MAGGIO: "Al 5 maggio ci pensiamo ancora. L’altro giorno Recoba mi dice: ‘Tornassi indietro direi a Cúper di non farmi giocare dall’inizio, di farmi entrare nel secondo tempo, perché eravamo troppo sbilanciati’. Dopo 24 anni, siamo ancora lì a parlarne, e lui dice una cosa del genere: pensa quanto ci teneva! ‘Dovevate giocare tu e Ronaldo davanti, coperti.’ Pensa a cosa vai a ripensare dopo tutto questo tempo! Perché ti posso dire una cosa? Ci tenevamo forse anche troppo."

SU RONALDO: "La domenica vedevi il 10% di quello che faceva durante la settimana. Troppo, troppo forte. Gli dicevo: 'Ma non si possono fare queste cose, solo tu riesci’. Era simpatico, un pezzo di pane, sorrideva sempre. I brasiliani hanno qualcosa in più, non c'è niente da fare."

SU PIO ESPOSITO: "Bravo, giovane. Passare da giocare dallo Spezia in Serie B a San Siro con l’Inter è un salto enorme. Devi fare gol lo stesso anche se hai 21 anni perché l'Inter deve vincere tutte le partite. Quando entri devi fare la differenza. È bello, ma è stressante perché c'è tanta pressione."