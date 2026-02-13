Tuttosport.com
In occasione di Inter-Juventus c'è l'offerta Now per un mese

Si può attivare da venerdì 13 febbraio alle 18 a sabato 14 febbraio alle 23:59 il primo mese di Pass Sport a 9,99 euro
1 min
sky now inter juventus
In occasione di Inter-Juventus c'è l'offerta Now per un mese
TORINO - Inter-Juventus è il big match di giornata in Serie A, in diretta su Sky e in streaming su Now.
Si può attivare Now da venerdì 13 febbraio alle 18 a sabato 14 febbraio alle 23:59 il primo mese di Pass Sport a 9,99 euro, anziché 29,99 (poi listino) con un mese ricco di eventi: Coppe Europee, Formula 1, MotoGP, tennis (Atp 500 di Doha e Masters 1000 di Indian Wells con il ritorno in campo di Jannik Sinner) e Sei Nazioni.

