Vieri: "Per la Juve ho pianto. Vi svelo la lite con Lippi, ringrazio Peruzzi". E sul 5 maggio…

La finale persa con la Juve e la lite con Lippi

Vieri in campo ci ha sempre tenuto a raggiungere i propri traguardi, sin dagli inizi della sua carriera e a circa 24 anni ha avuto la possibilità di vincere un grande trofeo: "Ho perso una finale di Champions con la Juve (contro il Borussia Dortmund nel 1997 ndr) e non l'ho più rivista, ho pianto per tre settimane. Fa parte del calcio". Non è stato l'unico episodio in cui ha sofferto tanto: "Quando è ricapitato? Quando mi sono rotto il ginocchio e ho perso il Mondiale del 2006. L'Atletico Madrid? Se tornassi indietro farei tutta la carriera in Spagna". Poi il re dei bomber ha raccontato anche un episodio che è stato al centro del dibattito negli anni: "Quasi alle mani con Lippi in Juve-Atalanta? Una discussione, lui è molto simile a me e le cose le dice in faccia. Amo queste cose. Ero in panchina e sono entrato cinque minuti, mi ha detto una cosa e ho risposto. Poi si sono messi in mezzo Peruzzi, Ferrarra. Poi ho fatto un po' di tribuna. Peruzzi mi ha portato a cena con lui nel ristorante dove c'era Lippi, per chiedergli scusa. Non ne nascono più persone così. Quel gruppo era vincente perché era un gruppo di campioni e grande persone. C'era anche Conte, simpaticissimo. Poi anche con Del Piero, Torricelli, Di Livio, Tacchinardi, quante risate. Lì capisci la differenza tra giocare a calcio e giocare per vincere".