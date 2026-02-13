CLAMOROSO Juve Women: Girelli verso gli USA, pronto il prestito al Bay Fc

TORINO - Girelli verso gli Stati Uniti. Inizia a essere difficile non credereci. Anche perché, questa volta, gli indizi che fanno una prova sono due. Ma sufficienti. «Prima di appendere gli scarpini al chiodo mi piacerebbe fare un’esperienza simile», aveva detto a fine novembre Girelli riferendosi al campionato femminile degli Stati Uniti. Primo indizio.
Le sostitute
Nella finestra invernale la Juventus Women, al fotofinish, ha inserito due attaccanti: Capeta e Rasmussen. Secondo inidizio. Il mercato americano è aperto fino a metà marzo. Terzo indizio.
Bay Fc, ci siamo
Pare, infatti, ormai vicino l’annuncio del trasferimento, in prestito, della leggenda bianconera (e azzurra) dall’altra parte dell’Oceano, al Bay FC, club della California, in tempo per l’inizio della National Women Soccer League (14-15 marzo). Una proposta di fronte alla quale la Juve sarebbe disposta ad assecondare la decisione della giocatrice.