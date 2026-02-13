CLAMOROSO Juve Women: Girelli verso gli USA, pronto il prestito al Bay Fc

TORINO - Girelli verso gli Stati Uniti. Inizia a essere difficile non credereci. Anche perché, questa volta, gli indizi che fanno una prova sono due. Ma sufficienti. «Prima di appendere gli scarpini al chiodo mi piacerebbe fare un’esperienza simile», aveva detto a fine novembre Girelli riferendosi al campionato femminile degli Stati Uniti. Primo indizio.