Thuram no rischi, McKennie vicino a Locatelli: Inter-Juve, Spalletti si gioca il Derby d’Italia così

TORINO - Testa bassa. Lavorare. E saltare gli imprevisti un po’ come gli ostacoli: avendo cura a non inciampare. Non se lo può permettere, del resto, la Juventus. Perché stasera c’è l’Inter, perché martedì raggiunge il Galatasaray, e prima del ritorno con i turchi c’è l’altro scontro diretto per un posto in Champions League, contro il Como. Mica poco. Anzi: è quasi tutto. O comunque ci si gioca una bella fetta di stagione, che può dare indicazioni e direzioni. Anche per questo motivo, è vietato pure prendersi dei rischi, grossi o piccoli. Ad esempio, la questione Thuram - ieri si è fermato in allenamento, causa edema osseo - verrà trattata coi guanti. Questa mattina il francese farà il provino previsto per provare a salire sul pullman in direzione Milano: le sensazioni sono negative, molto probabilmente non ce la farà, però (appunto) tentar non nuoce. E se proprio dovesse nuocere, a quel punto la convocazione sarà evitata. Per il resto, Spalletti aveva ormai recuperato Conceiçao e lo stesso è accaduto soprattutto con McKennie: l’americano aveva saltato un allenamento in settimana e si è rimesso immediatamente al pari dei compagni, puntando a rassicurare tanto il mister quanto l’ambiente, che del texano non possono più fare a meno.