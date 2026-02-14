Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Thuram no rischi, McKennie vicino a Locatelli: Inter-Juve, Spalletti si gioca il Derby d’Italia così

Le possibili scelte del tecnico dei bianconeri per la delicata sfida contro i nerazzurri: Luciano si aspetta aggressività e protegge Kalulu con Cambiaso. Davanti Conceicao in vantaggio
Cristiano Corbo
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Testa bassa. Lavorare. E saltare gli imprevisti un po’ come gli ostacoli: avendo cura a non inciampare. Non se lo può permettere, del resto, la Juventus. Perché stasera c’è l’Inter, perché martedì raggiunge il Galatasaray, e prima del ritorno con i turchi c’è l’altro scontro diretto per un posto in Champions League, contro il Como. Mica poco. Anzi: è quasi tutto. O comunque ci si gioca una bella fetta di stagione, che può dare indicazioni e direzioni. Anche per questo motivo, è vietato pure prendersi dei rischi, grossi o piccoli. Ad esempio, la questione Thuram - ieri si è fermato in allenamento, causa edema osseo - verrà trattata coi guanti. Questa mattina il francese farà il provino previsto per provare a salire sul pullman in direzione Milano: le sensazioni sono negative, molto probabilmente non ce la farà, però (appunto) tentar non nuoce. E se proprio dovesse nuocere, a quel punto la convocazione sarà evitata. Per il resto, Spalletti aveva ormai recuperato Conceiçao e lo stesso è accaduto soprattutto con McKennie: l’americano aveva saltato un allenamento in settimana e si è rimesso immediatamente al pari dei compagni, puntando a rassicurare tanto il mister quanto l’ambiente, che del texano non possono più fare a meno.

Le scelte di Spalletti

Wes sarà la chiave di volta del 3-4-2-1 che frulla da un po’ nella testa di Lucio: vuole giocarsela alla pari, con i nerazzurri. Cioè a specchio. Praticamente uomo su uomo. A lui il compito di frenare la regia nerazzurra, probabilmente di Zielinski. A Kalulu invece l’obbligo di contenere la corsa di Dimarco, forse il pericolo numero uno interista. Oltre a Lautaro, s’intende: nelle ultime 12 partite da titolare, ha totalizzato ben 10 gol. Definirlo in un momento di buona forma è praticamente un eufemismo. Sarà Kelly a girargli intorno, mentre da Bremer ci si attende una prestazione più fisica, cioè quella in grado di contenere Marcus Thuram. Un supporto maggiore comunque si dovrà avere pure dagli esterni, e il vero nodo è proprio qui, su questa scelta. Spalletti è tentato dal confermare Cabal a sinistra, con il relativo spostamento di Cambiaso a destra. A lui il compito di creare lo spazio giusto anche per lanciare Conceiçao in corsa, e ovviamente quello più pragmatico di irrobustire la difesa nell’altra fase, quella senza il pallone.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Yildiz, già tre gol all'Inter

Quest’ultimo sarà il grande cruccio di Yildiz, al suo posto - e dove sennò? - da riferimento offensivo mancino, a ridosso di David, centravanti. Il turco sa benissimo quanto passi dal suo estro anche questo derby d’Italia: l’Inter è la sua vittima italiana preferita, ai nerazzurri ha fatto 3 gol finora, e sono valsi tutti un bel pezzo di consacrazione. La stessa che cerca la Juventus dalla partita di questa sera, la stessa che cercano in diversi nella rosa di Spalletti, e anche per gli appuntamenti futuri. Kenan ha ricevuto in settimana la visita del ct della Turchia, Vincenzo Montella. Al Meazza, questa sera, si vedrà pure Rino Gattuso, commissario tecnico dell’Italia: occhi sugli azzurr iinteristi, però pure su Locatelli, Miretti, Gatti, lo stesso Cambiaso parso più opaco e però comunque un patrimonio da tutelare. Quante storie, come sempre, in Inter-Juve. Rotoleranno insieme al pallone, mentre Spalletti pregherà i suoi di fare quanto provato: assaltare l’Inter e andare sempre forte, sempre in avanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

TORINO - Testa bassa. Lavorare. E saltare gli imprevisti un po’ come gli ostacoli: avendo cura a non inciampare. Non se lo può permettere, del resto, la Juventus. Perché stasera c’è l’Inter, perché martedì raggiunge il Galatasaray, e prima del ritorno con i turchi c’è l’altro scontro diretto per un posto in Champions League, contro il Como. Mica poco. Anzi: è quasi tutto. O comunque ci si gioca una bella fetta di stagione, che può dare indicazioni e direzioni. Anche per questo motivo, è vietato pure prendersi dei rischi, grossi o piccoli. Ad esempio, la questione Thuram - ieri si è fermato in allenamento, causa edema osseo - verrà trattata coi guanti. Questa mattina il francese farà il provino previsto per provare a salire sul pullman in direzione Milano: le sensazioni sono negative, molto probabilmente non ce la farà, però (appunto) tentar non nuoce. E se proprio dovesse nuocere, a quel punto la convocazione sarà evitata. Per il resto, Spalletti aveva ormai recuperato Conceiçao e lo stesso è accaduto soprattutto con McKennie: l’americano aveva saltato un allenamento in settimana e si è rimesso immediatamente al pari dei compagni, puntando a rassicurare tanto il mister quanto l’ambiente, che del texano non possono più fare a meno.

Le scelte di Spalletti

Wes sarà la chiave di volta del 3-4-2-1 che frulla da un po’ nella testa di Lucio: vuole giocarsela alla pari, con i nerazzurri. Cioè a specchio. Praticamente uomo su uomo. A lui il compito di frenare la regia nerazzurra, probabilmente di Zielinski. A Kalulu invece l’obbligo di contenere la corsa di Dimarco, forse il pericolo numero uno interista. Oltre a Lautaro, s’intende: nelle ultime 12 partite da titolare, ha totalizzato ben 10 gol. Definirlo in un momento di buona forma è praticamente un eufemismo. Sarà Kelly a girargli intorno, mentre da Bremer ci si attende una prestazione più fisica, cioè quella in grado di contenere Marcus Thuram. Un supporto maggiore comunque si dovrà avere pure dagli esterni, e il vero nodo è proprio qui, su questa scelta. Spalletti è tentato dal confermare Cabal a sinistra, con il relativo spostamento di Cambiaso a destra. A lui il compito di creare lo spazio giusto anche per lanciare Conceiçao in corsa, e ovviamente quello più pragmatico di irrobustire la difesa nell’altra fase, quella senza il pallone.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
1
Thuram no rischi, McKennie vicino a Locatelli: Inter-Juve, Spalletti si gioca il Derby d’Italia così
2
Yildiz, già tre gol all'Inter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS