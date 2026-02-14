Tuttosport.com
Chiellini rischia, Del Piero lo avverte: "Se non sei d'accordo con me dovrò tirarti le orecchie"

Inter-Juve comincia con una risata, la disamina di Alex e le parole del dirigente bianconero: "Koopmeiners? Ancora non è riuscito…"
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Inter-Juve non è mai un match come gli altri ma una delle sfide più sentite e tese di tutta la stagione (la diretta testuale dell'incontro). Nel pre partita il Director of Football Strategy bianconero Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha avuto modo di scambiare alcune battute con Alex Del Piero. L'ex numero 10 ha infatti analizzato l'incontro e ha poi detto: "Vediamo se Giorgio sarà d'accordo con me, altrimenti dovrò telefonargli e tirargli le orecchie". E Chiellini ha confermato in pieno la lettura della leggenda bianconera: "Purtroppo son d'accordo quando diceva che bisogna tenere questo campionato aperto. Speriamo di dare una mano a questo campionato così anche le altre squadre siano contente".

Juve, le parole di Chiellini

"L'Inter è la più forte da tanti anni e va dato merito alla società che ha costruito una squadra forte - ha continuato l'ex difensore della Juve - , non sorprende che siano lì. Sarà una partita difficile ma bella da giocare. Spero sia una conferma di quanto visto negli ultimi mesi, una prestazione importante qua a San Siro sarebbe una conferma importante".

Le scelte di Spalletti: il parere di Chiellini

Spalletti ha sorpreso tutti con la formazione scelta (ecco le ufficiali), decidendo di schierare Conceicao e non Koopmeiners al posto dell'infortunato Khephren Thuram. A proposito Chiellini ha detto: "Abbiamo sempre giocato con questi giocatori ma Conceicao non è stato sempre disponibile. Dobbiamo giocare sul possesso palla, non possiamo metterla sulla fisicità. Cercheremo a portarli in zone scomode, dove sono meno efficaci". E su Koopmeiners"Ha fatto un'ottima partita contro la Lazio, è stato sfortunato sul gol. A volte gli sarebbe servito per fare un salto di qualità. Non è riuscito a far vedere le cose che aveva fatto con l'Atalanta ma è tranquillo. Sicuramente lo vedremo nel secondo tempo".

Chiellini a Dazn: "Bisogna limitare gli errori"

Il dirigente bianconero è poi intervenuto ai microfoni di Dazn: "Credo che innanzitutto conti la prestazione: abbiamo dato continuità di prestazioni negli ultimi due mesi, e farlo a San Siro contro la squadra più forte del campionato sarebbe una conferma importante. Poi chiaro che bisogna limitare gli errori, correggerli: un risultato qui sarebbe molto importante per classifica e morale. Ma credo che la prestazione venga quasi prima, perché farla qui a Milano contro l’Inter sarebbe una conferma della crescita che stiamo avendo. McKennie da quinto per fronteggiare Dimarco? Può capitare, dipende come si accoppieranno i giocatori. L’Inter gioca con due mezzali, tra cui Sucic che non è come i due mediani che avevamo trovato col Napoli. Potrebbe essere una situazione diversa, ormai calcio è fluido e dovremo essere bravi ad adattarci. Weston sa adattarsi bene a quello che chiede la partita, la zona sarà quella quindi vedremo se fronteggerà più Dimarco o altri giocatori".

Occhio a Thuram e Lautaro

La Juve dovrà prestare particolare attenzione a Thuram e Lautaro: "Marcus attacca la profondità, bravo nell’aprirsi, nel fuori linea, nell’allungare la squadra: se riusciamo a scappare un attimo primo e non giocarcela alla pari con lui, riuscendo a fare bene le preventive con un giocatore che si stacca dietro sarebbe importante. Lautaro è pericoloso negli ultimi 20 metri: lontano dalla porta puoi concedergli più la palla sui piedi, quando si avvicina all’area diventa un killer, incredibile. Bisogna togliergli l’attacco del primo palo. Lautaro ha avuto crescita esponenziale, soprattutto a livello di carisma: quei movimenti li faceva già qualche anno fa…".

