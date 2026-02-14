Chiellini rischia, Del Piero lo avverte: “Se non sei d’accordo con me dovrò tirarti le orecchie”

Inter-Juve non è mai un match come gli altri ma una delle sfide più sentite e tese di tutta la stagione ( la diretta testuale dell'incontro ). Nel pre partita il Director of Football Strategy bianconero Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha avuto modo di scambiare alcune battute con Alex Del Piero . L'ex numero 10 ha infatti analizzato l'incontro e ha poi detto: " Vediamo se Giorgio sarà d'accordo con me, altrimenti dovrò telefonargli e tirargli le orecchie ". E Chiellini ha confermato in pieno la lettura della leggenda bianconera: "Purtroppo son d'accordo quando diceva che bisogna tenere questo campionato aperto . Speriamo di dare una mano a questo campionato così anche le altre squadre siano contente".

Juve, le parole di Chiellini

"L'Inter è la più forte da tanti anni e va dato merito alla società che ha costruito una squadra forte - ha continuato l'ex difensore della Juve - , non sorprende che siano lì. Sarà una partita difficile ma bella da giocare. Spero sia una conferma di quanto visto negli ultimi mesi, una prestazione importante qua a San Siro sarebbe una conferma importante".

Le scelte di Spalletti: il parere di Chiellini

Spalletti ha sorpreso tutti con la formazione scelta (ecco le ufficiali), decidendo di schierare Conceicao e non Koopmeiners al posto dell'infortunato Khephren Thuram. A proposito Chiellini ha detto: "Abbiamo sempre giocato con questi giocatori ma Conceicao non è stato sempre disponibile. Dobbiamo giocare sul possesso palla, non possiamo metterla sulla fisicità. Cercheremo a portarli in zone scomode, dove sono meno efficaci". E su Koopmeiners: "Ha fatto un'ottima partita contro la Lazio, è stato sfortunato sul gol. A volte gli sarebbe servito per fare un salto di qualità. Non è riuscito a far vedere le cose che aveva fatto con l'Atalanta ma è tranquillo. Sicuramente lo vedremo nel secondo tempo".