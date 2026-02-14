"Non esiste, hai falsato la partita": rabbia Juve con La Penna, Comolli una furia!

MILANO - La Juventus esce sconfitta per 3-2 nel derby d'Italia a San Siro contro l'Inter con alta tensione alla fine dei primi 45 minuti di gioco. L'assurda espuslione di Kalulu (su simulazione di Bastoni) nel primo tempo ha condizionato la partita facendo esplodere la rabbia della dirgenza bianconera nel tunnell che dà negli spogliatoi. In prima fila Luciano Spalletti che, rivolgendosi al direttore di gara La Penna, esclama: "Si falsa la partita, si falsa la partita". Il tutto con Damien Comolli furibondo tanto da essere trattenuto e poi spinto via dallo stesso Spalletti. Interviene anche Giorgio Chiellini che ripetutamente dice all'arbitro: "Non esiste, non esiste".