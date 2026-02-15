Pagelle Juve: solo l'arbitro peggio di Di Gregorio. Cambiaso partitone, Loca leader, David rovina

Una partita che ha fatto discutere e sicuramente farà discutere anche nei prossimi giorni. Un Inter- Juve ad alta intensità , terminata con i bianconeri in 10 e con la vittoria della squadra di Chivu . Una partita condizionata dall'arbitraggio e soprattutto dall'espulsione ingiusta di Kalulu causata dall'imbarazzante simulazione di Bastoni.

Di Gregorio 4.5

Il cross in mezzo di Luis Henrique è lento. La deviazione di Cambiaso è ingannevole, ma la sua ostinazione a voler deviare in angolo col piede destro è imperdonabile. Si riscatta in parte sul colpo di testa di Thuram, sulla bomba di Calhanoglu e sulla testa di Bisseck, nuovamente messe in discussione dal gol di Zielinski, in cui non è propriamente il massimo della reattività.

Kalulu 6

Non è giusto che paghi lui. Sì, è ingenuo nell'occasione del primo giallo, perché stoppa una ripartenza non potenzialmente devastante nella metacampo nerazzurra. Ma il secondo cartellino che gli sventola in faccia La Penna gli rovina la serata immeritatamente, complice la sceneggiata di Bastoni. Non meritava di chiudere così presto una partita impreziosita dall'imbeccata per McKennie, l'assist-man del gol di Cambiaso.