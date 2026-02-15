Pagelle Juve: solo l'arbitro peggio di Di Gregorio. Cambiaso partitone, Loca leader, David rovina

Una partita che ha fatto discutere e sicuramente farà discutere anche nei prossimi giorni. Un Inter-Juve ad alta intensità, terminata con i bianconeri in 10 e con la vittoria della squadra di Chivu. Una partita condizionata dall'arbitraggio e soprattutto dall'espulsione ingiusta di Kalulu causata dall'imbarazzante simulazione di Bastoni.
Di Gregorio 4.5
Il cross in mezzo di Luis Henrique è lento. La deviazione di Cambiaso è ingannevole, ma la sua ostinazione a voler deviare in angolo col piede destro è imperdonabile. Si riscatta in parte sul colpo di testa di Thuram, sulla bomba di Calhanoglu e sulla testa di Bisseck, nuovamente messe in discussione dal gol di Zielinski, in cui non è propriamente il massimo della reattività.
Kalulu 6
Non è giusto che paghi lui. Sì, è ingenuo nell'occasione del primo giallo, perché stoppa una ripartenza non potenzialmente devastante nella metacampo nerazzurra. Ma il secondo cartellino che gli sventola in faccia La Penna gli rovina la serata immeritatamente, complice la sceneggiata di Bastoni. Non meritava di chiudere così presto una partita impreziosita dall'imbeccata per McKennie, l'assist-man del gol di Cambiaso.
Bremer 6
Il salvataggio sulla linea su Zielinski, a rimediare all'errore di lettura commesso da Kelly, vale tantissimo. Sventa tante possibili azioni da gol soltanto capendo prima il corso dell'azione. Dal duello con Thuram, però, non sempre esce vincitore.
Kelly 5.5
Ottima partita, fino alla zuccata di Pio Esposito. Non poteva che essere suo l'uomo: inganna pure Locatelli.
Cambiaso 7.5
Si toglie da solo il malocchio: l'autogol è solo figlio della sfortuna. Da quel momento capisce di dover trovare risorse nervose finora inesplorate. Si regala un gol voluto fortemente per come aggredisce il secondo palo, poi si veste da tuttocampista nella ripresa. L'azione in avvio, dopo 50 metri di corsa, meritava più fortuna. Partitone.
Openda (33' st) ng.
Locatelli 7.5
Va sempre in verticale, salva un gol sulla linea e si comporta veramente da leader. La Juve ha un allenatore in campo: non c'è uomo che meritasse più di lui un 2-2 commovente. Sforzi, suo malgrado, vanificati.
Conceicao 6
La Juve nel primo tempo ha un tasso di pericolosità più alto a destra rispetto alla solita catena di sinistra. Dovuto in parte anche alla capacità di agire nel breve, mettendo non poca pressione a Bastoni. Sbaglia la misura di una conclusione ghiotta al 22', poi la partita prende una piega che lo esclude dai giochi. Cambio obbligato.
Holm (1' st) 6.5
Mette fisico e cervello, fronteggia Dimarco in maniera energica. Risucchiato anche lui da una Juve che si abbassa troppo.
McKennie 7
Intuizione da campione anche stavolta, quella che consente a Cambiaso di segnare l'1-1. Ma che pasticcio davanti a Sommer nella ripresa: non calcia il pallone del potenziale vantaggio ed è una macchia. Poi, come sempre, rimedia a modo suo: altro assist per Locatelli, altra perla aggiunta ad una stagione fantastica.
Miretti 6
Rischia in avvio, perché i continui duelli con Sucic mettono a nudo le sue fragilità, soprattutto sul piano dell'attenzione. Strada facendo, però, trova coraggio: la sassata verso la porta di Sommer nella ripresa è un bel guizzo.
Koopmeiners (16' st) 6
Impatto così così, riscattato dal gol salvato su Bonny.
Yildiz 5.5
Alla mezz'ora l'unico squillo: poco più di una telefonata per Sommer. Fa il leone in mezzo al campo, ripiega quando serve, ma con gli spazi concessi dall'Inter nella ripresa poteva fare meglio.
Boga (30' st) 6
Vivace, ma poco coinvolto.
David 5
Il pallone perso davanti all'area di rigore regala l'azione in cui l'Inter, non si sa davvero come, trova il vantaggio. In un colpo solo rovina una prova non tutta da buttar via.
Cabal (16' st) 6
Fa passare momenti complicati a Bisseck.
All. Spalletti 6
La sua squadra non ha solo il gioco, ma anche il cuore. In quasi quattro mesi ha compiuto un capolavoro. La gestione dell'inferiorità numerica è attenta, la Juve paga un calo di energie e la differenza di valori tecnici dei singoli, molto inferiori rispetto all'Inter.
ARBITRO La Penna 3
L'episodio Bastoni-Kalulu non avrebbe avuto bisogno del Var, ma di un arbitro attento. Che non interpreti lo svolgimento dell'azione, ma che si limiti ad osservarla. Così non ammonisce l'italiano per simulazione, ma il francese per il fallo tattico. Juve non solo cornuta, pure mazziata. Nella maniera peggiore. Le scuse dei vertici arbitrali non basteranno. Non stavolta.
