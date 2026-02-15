Thuram fa le prove per il Galatasaray: dubbi per Spalletti ma le soluzioni non mancano. Cosa filtra

Luciano Spalletti, già dalla mattinata di venerdì, si era rassegnato a perderlo per Inter-Juventus. Ed è andata esattamente così, anche dopo il provino effettuato ieri alla Continassa, per il quale comunque le speranze erano flebili o poco più. Khéphren Thuram non è partito per San Siro con la squadra (ma era presente in tribuna: non poteva proprio perdersi la sfida contro il fratellone Marcus) per evitare possibili conseguenze peggiori. Il francese si è fermato a causa di un edema osseo e ora la Juve corre contro il tempo per poterlo imbarcare domani sul volo per Istanbul. Dipenderà dalle evoluzioni della giornata odierna, ma Spalletti non forzerà il recupero neppure stavolta: le tante partite di questo periodo richiedono una condizione fisica al top. Se Thuram non sarà in grado di garantirla, cercherà di recuperare per esserci contro il Como, altro snodo cruciale nell’ottica della qualificazione alla prossima Champions League. Thuram contro il Galatasaray è complicato immaginarlo in campo dall’inizio, ma non è ancora impossibile, insomma. Oggi Spalletti capirà qualcosina in più. Dopodiché valuterà come muoversi prima per la partenza per la Turchia. A centrocampo la Juve ha gli uomini contati: senza Thuram, in quella posizione, potrà essere riproposto Koopmeiners (dopo la panchina di San Siro, ha sicuramente una freschezza fisica maggiore), testato Adzic (ipotesi al momento decisamente poco probabile) oppure valutato nuovamente il 4-1-4-1 con McKennie e Miretti schierati insieme, come contro l’Inter. Saranno valutazioni importanti per Lucio, ma allo stesso tempo rapide.