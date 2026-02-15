Thuram fa le prove per il Galatasaray: dubbi per Spalletti ma le soluzioni non mancano. Cosa filtra

Luciano Spalletti, già dalla mattinata di venerdì, si era rassegnato a perderlo per Inter-Juventus. Ed è andata esattamente così, anche dopo il provino effettuato ieri alla Continassa, per il quale comunque le speranze erano flebili o poco più. Khéphren Thuram non è partito per San Siro con la squadra (ma era presente in tribuna: non poteva proprio perdersi la sfida contro il fratellone Marcus) per evitare possibili conseguenze peggiori. Il francese si è fermato a causa di un edema osseo e ora la Juve corre contro il tempo per poterlo imbarcare domani sul volo per Istanbul. Dipenderà dalle evoluzioni della giornata odierna, ma Spalletti non forzerà il recupero neppure stavolta: le tante partite di questo periodo richiedono una condizione fisica al top. Se Thuram non sarà in grado di garantirla, cercherà di recuperare per esserci contro il Como, altro snodo cruciale nell’ottica della qualificazione alla prossima Champions League. Thuram contro il Galatasaray è complicato immaginarlo in campo dall’inizio, ma non è ancora impossibile, insomma. Oggi Spalletti capirà qualcosina in più. Dopodiché valuterà come muoversi prima per la partenza per la Turchia. A centrocampo la Juve ha gli uomini contati: senza Thuram, in quella posizione, potrà essere riproposto Koopmeiners (dopo la panchina di San Siro, ha sicuramente una freschezza fisica maggiore), testato Adzic (ipotesi al momento decisamente poco probabile) oppure valutato nuovamente il 4-1-4-1 con McKennie e Miretti schierati insieme, come contro l’Inter. Saranno valutazioni importanti per Lucio, ma allo stesso tempo rapide.
Osimhen agita Spalletti
Il tempo a disposizione per preparare il Galatasaray è pochissimo, per cui basteranno poche ore per avere un quadro più o meno chiaro. Nel frattempo, i turchi hanno avuto un giorno in più per preparare la partita contro la Juve. 24 ore di vitale importanza, che garantiscono alla squadra di Okan Buruk di arrivare al match con una dose maggiore di riposo. Lo spauracchio Mauro Icardi, che nell’ultima di campionato ha realizzato una tripletta, incombe. Ma è soprattutto la sagoma di Victor Osimhen ad agitare le notti di Spalletti. I numeri in questa stagione del nigeriano sono notevoli: sei gol in sei partite disputate. A cui si aggiungono i 9 messi a segno in Süper Lig. Tornando alle scelte bianconere verso il Galatasaray, la formazione può ricalcare in maniera piuttosto fedele quella scesa in campo contro l’Inter a San Siro. Non è tempo di rotazioni, non adesso: il peso del passaggio agli ottavi di Champions League spinge Spalletti a rimanere fedele alle proprie idee, un po’ in tutti i reparti. Anche perché finora le seconde linee non hanno mai realmente convinto: partendo da Gatti dietro, passando per Zhegrova sulla trequarti, fino ad arrivare a Openda davanti. Hanno ancora bisogno di tempo per stupire Lucio.
