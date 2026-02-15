“Bla bla bla”: la Serie A all’estero festeggia con l’Inter, poi occulta. La Marotta League dilaga

Como ormai accade troppo spesso, purtroppo, al termine di una partita di Serie A, invece che parlare del risultato ci si ritrova a discutere di episodi arbitrali ed errori del VAR . Un copione che si è ripetuto anche in occasione di Inter-Juve ( le pagelle ), match deciso dal gol di Zielinski ma soprattutto dall' espulsione totalmente immotivata di Pierre Kalulu per un fallo inesistente su Bastoni ( ma secondo Del Piero neanche il primo fallo era da giallo ). Un episodio così plateale e grave che ha smosso l'interesse dei media non solo in Italia ma anche in giro per il mondo .

Il commento dell'Equipe e AS

"Il fatto: l'espulsione ingiustificata di Pierre Kalulu", scrive l'Equipe. "Il terzino destro ha ricevuto un secondo cartellino giallo solo dieci minuti dopo, poco prima dell'intervallo, per aver sfiorato il braccio di Alessandro Bastoni, medaglia d'oro dell'esagerato volo planato", ha continuato il giornale francese. In Spagna Diario AS ha invece commentato: "Il difensore dell'Inter si è ripreso e ha avviato un contropiede, ma Kalulu, che era già stato ammonito, è stato successivamente espulso per un presunto contatto. La Juventus è rimasta in dieci, ma il francese ha impiegato del tempo per uscire dal campo, protestando contro la decisione dell'arbitro, così come tutta la panchina della Juventus: sembrava piuttosto una simulazione di Bastoni. Si prevede una lunga polemica".

Reuters e Daily Sport, le reazioni in Inghilterra

Non sono mancate le reazioni anche in Inghilterra, con Reuters che ha scritto: "Kalulu è stato ammonito per la seconda volta per un leggero contatto con Alessandro Bastoni che sembrava molto più grave di quanto non fosse in realtà, con il giocatore dell'Inter che è caduto a terra in modo teatrale". Daily Sport ha aggiunto: "Cartellino rosso strano! L'arbitro espelle erroneamente Kalulu nella partita Juventus-Inter. Un errore arbitrale palese!".