“Bla bla bla”: la Serie A all’estero festeggia con l’Inter, poi occulta. La Marotta League dilaga

Como ormai accade troppo spesso, purtroppo, al termine di una partita di Serie A, invece che parlare del risultato ci si ritrova a discutere di episodi arbitrali ed errori del VAR. Un copione che si è ripetuto anche in occasione di Inter-Juve (le pagelle), match deciso dal gol di Zielinski ma soprattutto dall'espulsione totalmente immotivata di Pierre Kalulu per un fallo inesistente su Bastoni (ma secondo Del Piero neanche il primo fallo era da giallo). Un episodio così plateale e grave che ha smosso l'interesse dei media non solo in Italia ma anche in giro per il mondo.
Il commento dell'Equipe e AS
"Il fatto: l'espulsione ingiustificata di Pierre Kalulu", scrive l'Equipe. "Il terzino destro ha ricevuto un secondo cartellino giallo solo dieci minuti dopo, poco prima dell'intervallo, per aver sfiorato il braccio di Alessandro Bastoni, medaglia d'oro dell'esagerato volo planato", ha continuato il giornale francese. In Spagna Diario AS ha invece commentato: "Il difensore dell'Inter si è ripreso e ha avviato un contropiede, ma Kalulu, che era già stato ammonito, è stato successivamente espulso per un presunto contatto. La Juventus è rimasta in dieci, ma il francese ha impiegato del tempo per uscire dal campo, protestando contro la decisione dell'arbitro, così come tutta la panchina della Juventus: sembrava piuttosto una simulazione di Bastoni. Si prevede una lunga polemica".
Reuters e Daily Sport, le reazioni in Inghilterra
Non sono mancate le reazioni anche in Inghilterra, con Reuters che ha scritto: "Kalulu è stato ammonito per la seconda volta per un leggero contatto con Alessandro Bastoni che sembrava molto più grave di quanto non fosse in realtà, con il giocatore dell'Inter che è caduto a terra in modo teatrale". Daily Sport ha aggiunto: "Cartellino rosso strano! L'arbitro espelle erroneamente Kalulu nella partita Juventus-Inter. Un errore arbitrale palese!".
CBS Sport: "Il miglior giocatore dell'Inter è stato l'arbitro"
Anche nel corso del post partita di Inter-Juve su CBS Sport+ non sono mancate critiche nei confronti dell'arbitraggio: "Il miglior giocatore dell'Inter nella partita più importante della stagione è stato l'arbitro. Questo è un dato di fatto. Ho visto l'Inter giocare male, in maniera così ingenua, senza cattiveria. Non hanno ancora risposto alle domande, non hanno davvero battuto una big perchè se la Juve avesse giocato con 11 uomini avrebbe vinto".
Troppe simulazioni: "Non fa bene al calcio"
Un altro giornalista ha poi commentato: "Credo che l'arbitro debba avere la possibilità di arbitrare di più, di lasciare che la partita sia fisica. Il problema ora è che ci sono troppi falli semplici e troppi giocatori che simulano (e anche Rocchi si è scagliato contro Bastoni). Siamo onesti, i calciatori in Serie A si tuffano troppo e non fa bene al calcio e alle prossime generazioni che ora lo stanno guardando". A cui poi hanno risposto: "E infatti quando poi vanno in Champions League nessuno di quei falli viene fischiato. Cosa ne pensate dei challenge? L'allenatore deve avere la possibilità di dire all'arbitro di andare al monitor a rivedere la partita".
Una possibile soluzione al diastro
Anche il challenge, però, rischia di non essere la soluzione: "In questo caso però il rischio sarebbe di togliere ancora più responsabilità all'arbitro. Dobbiamo lasciarlo libero, fargli sentire che è in comando del gioco e che se poi sbaglia il VAR può aiutarlo. Ora invece, che lo ammettano o meno, troppi arbitri pensano di avere le spalle coperte perchè c'è il VAR a fare da rete di salvataggio. Questo è il problema".
Il vero problema di arbitri e VAR
"Ma il problema non è quello - hanno continuato -. Anche se sistemassimo questo problema del VAR e i problemi arbitrali, il problema è che non sappiamo più cosa sia davvero un fallo. Pensiamo al fallo su Vergara contro il Genoa. Se parlassi con i 50 migliori esperti al mondo, la metà ti direbbe che è rigore e l'altra metà che non lo è. Come è possibile? Con la tecnologia odierna siamo arrivati al punto che non sappiamo più cosa sia un fallo perchè è tutto in slow motion". Un'analisi che ha convinto: "Ma neanche l'arbitro lo sa più. Provedel in Coppa Italia ha parato un rigore stando dentro la porta, ma quello dopo è stato annullato per lo stesso motivo. Quando vanno interpretate le regole e quando no? Per me è follia. Qualcosa è sbagliato e lo sappiamo".
Il caso del profilo ufficiale della Serie A in Indonesia e la rabbia dei tifosi
Ma le polemiche non si sono fermate al campo e alle decisioni dell'arbitro La Penna. Come se non bastasse, infatti, ad accendere ancora di più gli animi ci ha pensato l'account X ufficiale della Lega Serie A in Indonesia. Alle 23:15, al termine della partita, ha infatti postato un'immagine dell'esultanza dell'Inter con il commento: "Bla bla bla" e l'emoji del fare silenzio. Una descrizione che ha scatenato i commenti dei tifosi bianconeri, increduli nel vedere un profilo ufficiale della Serie A scrivere qualcosa così tanto di parte. Il risultato? Post modificato alle 23.41, questa volta con la scritta: "Il picco si fa sempre più freddo per re Inter".
Il post è stato cambiato, ma i commenti arrabbiati restano: "Vorrei dire al SMM di ricordarsi di switchare tra questo account ed il suo personale... Bla bla bla un cavolo!". E ancora: "Chiediamo il licenziamento dell'admin che probabilmente era convinto di essere su Inter Channel". Ma anche un semplice, chiaro e conciso: "Fate schifo!".
