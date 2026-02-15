Tuttosport.com
Dirigenza Juve insultata e costretta a lasciare la tribuna: lo stile della Milano sponda Inter

Al gol di Zielinski parte l’aggressione verbale che per poco non si trasforma in violenza, tutto immortalato da un video: le immagini
3 min
juveInter
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Tifosi anti-calcio in tutto il loro stile: in Inter-Juve ci sono state scende deplorevoli e da condannare anche in tribuna. Non solo il grave episodio antisportivo di Bastoni, che ha indotto La Penna in errore e ha anche esultato dopo l'espulsione di Kalulu, ma anche alcuni atteggiamenti a San Siro hanno macchiato la bellezza del derby d'Italia. In campo le due squadre hanno dato il meglio per 45 minuti, con un'ottima prestazione bianconera e alcune occasioni nerazzurre. Poi al 42' la squadra arbitrale ha rovinato il match, con un'espulsione inventata, anzi invertita, che ha scatenato la rabbia di tutta la Vecchia Signora e anche della dirigenza, che nel post partita ha alzato la voce. Ma nei 90 minuti di match ha avuto anche altri problemi.

Juve, dirigenza insultata a San Siro

Comolli, Chiellini e Modesto sono stati costretti a lasciare la loro postazione in anticipo, poco prima del triplice fischio di Inter-Juve. Il motivo? Un comportamento scorretto da parte dei tifosi avversari, che hanno incominciato ad attaccare la dirigenza della Juve in modo verbale e con insulti dai toni accessi e aggressivi, subito dopo il gol di Zielinski. I dirigenti sono stati scortati e protetti per evitare contatto con alcuni supporters avversari, molto vicini. A testimoniarlo una serie di video circolati sui social. Una serata calda e che di certo non ha nulla a che vedere con i valori dello sport.

 

 

