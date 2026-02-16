Retroscena Spalletti, il discorso alla Juve dopo la vergogna Bastoni. Scatta l’allenamento invisibile

La Juve riparte da zero in vista del Galatasaray

Una nuova tela da dipingere per la Juve. I giocatori hanno avvertito un profondo senso di delusione. Persino più grande del sentimento d’ingiustizia, che la squadra ha avuto la forza di lasciarsi alle spalle già all’intervallo: il condizionamento era dietro l’angolo, ma la prestazione del secondo tempo ha raccontato di una Juve mentalmente focalizzata sul campo. Senza il comodo rifugio in un alibi, quello arbitrale, realmente inattaccabile. Spalletti rincuora tutti, uno per uno. Anche lo staff tecnico ha cercato di alleggerire il carico di pressione dei singoli, ieri sopraffatti dalla stanchezza. Un motivo che ha spinto Lucio a scegliere, per la giornata odierna, l’allenamento invisibile. Basta la connessione mentale per preparare il Galatasaray. E su questo aspetto non ci sono dubbi: la Juve sa cosa fare. Ma soprattutto sa cosa vuole. Spalletti ha emozionato il gruppo: la chiave dell’orgoglio ferito può essere determinante, in misura peraltro molto maggiore rispetto ad una seduta in più sul campo. Poi, il tecnico ha insistito su un dettaglio: in Turchia i bianconeri non si giocano tutto. Bisogna ragionare su due partite. La strategia, in questo senso, fa la differenza. Il concetto più volte scandito nello spogliatoio della Continassa è il seguente: "Giocando in questa maniera, in parità o in inferiorità numerica, vinceremo tante partite". I giocatori, proprio perché in campo si divertono, si fidano ciecamente, al netto delle batoste psicologiche subite negli ultimi dieci giorni. Non è una Juve giochista. Ma una Juve che vuole vincere passando dalla forza dei concetti che Spalletti riesce a far esprimere a gran parte della rosa. Oggi si parte per Istanbul. E Lucio chiede un sorriso, un pensiero positivo. La prova contro l’Inter è un motivo di grande soddisfazione, ma è il passato. Il futuro è la Champions League. È domani. Guai a mischiare i pensieri di ieri, ma nemmeno quelli che caratterizzeranno l’avvicinamento al Como.