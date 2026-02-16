Marotta e Chiellini faccia a faccia, La Penna verso il lungo stop: Inter-Juve di fuoco

Il disastro di Inter-Juventus porta Gianluca Rocchi a commentare una giornata di campionato già di domenica mattina. Non proprio usuale, considerando che il designatore di recente ha centellinato anche le apparizioni di Open Var , l’appuntamento settimanale di Dazn dove l’Aia non potrà che ammettere l’errore di Federico La Penna . Rocchi l’ha già fatto ieri: "Siamo molto dispiaciuti. Per la decisione di La Penna, che è chiaramente errata, e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla". Sono due facce di una medaglia che ne ha almeno tre: a Rocchi ha dato molto fastidio l’errore del direttore di gara, e non vede l’ora che l’Ifab - avverrà a fine febbraio - risolva l’incongruenza di non poter impiegare la tecnologia, a meno di infrangere il protocollo, per una situazione così rilevante.

Simulazioni e tensioni: le parole di Rocchi su Bastoni

Al contempo, Rocchi era molto infastidito dal comportamento di Alessandro Bastoni: "La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma non è l’unico ad aver sbagliato: c’è stata una simulazione chiara, l’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti i modi di fregarci". A farlo arrabbiare, in realtà, è stata soprattutto l’esultanza dell’interista, ritenuta una sorta di punto di non ritorno. Contro le simulazioni, il designatore si è speso più volte nel corso di una stagione che ne è fortemente condizionata, un po’ come avveniva l’anno scorso con alcune uscite fuori dalle righe degli allenatori, o due anni fa con le proteste troppo veementi dei giocatori in campo: stagione che vai, problema che trovi. Quanto a La Penna, peraltro non nuovo a polemiche (compresa squalifica da 11 mesi per alcune irregolarità relative ai rimborsi spese della stagione 2021-2022), sarà fermato, e nemmeno per poco. Centra l’errore giudicato evitabile, ma pure la necessità di tutelare uno tra i migliori dell’attuale rosa arbitrale. E qui sta un altro tema: Rocchi non ha mai nascosto di avere una squadra giovane, acerba, nel migliore dei casi bisognosa di crescere. Se poi però i giocatori fanno di tutto per complicare la vita ai direttori di gara, ecco il cortocircuito che trasforma tutto in caos.