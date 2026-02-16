"Bastoni vero colpevole e antisportivo, i finti morti e lo stile Juve perduto": tifosi vip e social scatenati

Ecco, l’immagine è quella lì. Non l’esultanza di Zielinski. Non la corsa sfrenata di Locatelli sotto il settore ospiti. Ma Kalulu, incredulo, che chiede di rivedere al Var ciò che il Var non può rivedere: surreale. Però vero, concreto, un bisogno esplicitato e all’ennesima potenza. Quella scaturita da un’ingiustizia vissuta sulla propria pelle. Il giorno dopo è il più classico dei rimuginii: faticano tutti a credere che sia accaduto, eppure è accaduto. E il tam-tam social, dagli insulti alle richieste di spiegazioni, dai cavilli regolamentari alle più semplici delle ricostruzioni, difficilmente si arresterà in poco tempo. A prescindere dal Galatasaray, la partita più importante, il percorso da fare.
Il vero responsabile
No, le ultime ore sono state tutte per un uomo, il colpevole più colpevole di tutti, almeno per i tifosi juventini. La Penna? Macché. Bastoni, semmai. «Il vero responsabile è lui, ma è incredibile che ancora oggi non si arrivino a mettere in atto due regole determinanti: la prima è la revisione del giallo sull’espulsione, la seconda è che non si sanzioni in modo pesante chi commette questi atti così antisportivi». A parlare è Massimo Giletti, giornalista e autore tv, grandissimo tifoso bianconero. Sabato ha guardato il match, al termine era esterrefatto: «Vogliamo continuare a vedere i finti morti? Non bastano le parole di De Rossi, di Conte, dei protagonisti? Bisogna sanzionare gli sleali, quelli che traggono in inganno l’arbitro», la sua richiesta. Che richiama un po’ le parole - ormai famose - di Ravanelli, il primo a indicare come questo modus operandi degli arbitri possa effettivamente indurre i giocatori a sfruttare scorciatoie quantomeno sgradevoli. «Immagini che stridono davanti alla bellezza dei Giochi, nella quale sono ormai immersa», sorride, amara, Evelina Christillin. «L’errore è marchiano: cambieranno le regole del Var, ma servirà tempo. Detto questo, l’arbitro ha sbagliato, ma Bastoni ha fatto la figura peggiore. Dovevano ammonire lui...».
La reazione della dirigenza: "Dov’è finito lo stile Juve?"
Attenzione però a fare la caccia al fischietto, e in questo senso nel mirino finisce anche l’atteggiamento della dirigenza juventina, riversatasi negli spogliatoi a fine primo tempo. «Se ho visto quelle immagini? Certo, me le hanno girate degli amici interisti. Qualcuno mi ha scritto: “Dov’è finito lo stile Juve?”. Le reazioni mi sono sembrate un po’ eccessive, poi eravamo abituati anche a Conte e Allegri, non certamente due che si contenevano. Ma cercherei di abbassare i toni». Toni che però restano alti. E rimarranno così anche nelle prossime ore. A confermarlo un comunicato dello Juventus Club Parlamento, a capo il Deputato Osnato (Fratelli d’Italia): «Il fatto che la nostra dirigenza sia scesa negli spogliatoi non sarà stato il massimo dell’eleganza, ma per anni ci siamo lamentati della passività con cui si subivano certe decisioni - racconta -. Ero in tribuna e nei confronti della proprietà è volato di tutto. Cosa può fare la politica? Interrogarsi: Inter-Juve è il biglietto da visita del nostro calcio, il rischio è di perdere credibilità». E mentre viene smentita ogni possibilità di interrogazione parlamentare sul tema, il tribunale social ha condannato il difensore interista. Senza appello.
Chi vive di Youtube lo sa: «La decisione di La Penna ci ha fatto uscire di testa, ma Rocchi fa pure peggio: ammette l’errore e scarica sui giocatori. E in 24 ore è caduta la maschera di Chivu», racconta Colpo Gobbo, oltre 100mila iscritti sulla piattaforma. Luca Toselli ne ha quasi 260mila, tutti bianconeri: «Per me a San Siro è nata una grande squadra, questa classifica è fatta di tanti errori. E quello di ieri sera è grossolano: l’arbitro deve stare attento se sa di non avere il Var a disposizione. L’esultanza di Bastoni? Tutto quello che non deve essere lo spirito sportivo».
