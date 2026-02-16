"Bastoni vero colpevole e antisportivo, i finti morti e lo stile Juve perduto": tifosi vip e social scatenati

La reazione della dirigenza: "Dov’è finito lo stile Juve?"

Attenzione però a fare la caccia al fischietto, e in questo senso nel mirino finisce anche l’atteggiamento della dirigenza juventina, riversatasi negli spogliatoi a fine primo tempo. «Se ho visto quelle immagini? Certo, me le hanno girate degli amici interisti. Qualcuno mi ha scritto: “Dov’è finito lo stile Juve?”. Le reazioni mi sono sembrate un po’ eccessive, poi eravamo abituati anche a Conte e Allegri, non certamente due che si contenevano. Ma cercherei di abbassare i toni». Toni che però restano alti. E rimarranno così anche nelle prossime ore. A confermarlo un comunicato dello Juventus Club Parlamento, a capo il Deputato Osnato (Fratelli d’Italia): «Il fatto che la nostra dirigenza sia scesa negli spogliatoi non sarà stato il massimo dell’eleganza, ma per anni ci siamo lamentati della passività con cui si subivano certe decisioni - racconta -. Ero in tribuna e nei confronti della proprietà è volato di tutto. Cosa può fare la politica? Interrogarsi: Inter-Juve è il biglietto da visita del nostro calcio, il rischio è di perdere credibilità». E mentre viene smentita ogni possibilità di interrogazione parlamentare sul tema, il tribunale social ha condannato il difensore interista. Senza appello.

Chi vive di Youtube lo sa: «La decisione di La Penna ci ha fatto uscire di testa, ma Rocchi fa pure peggio: ammette l’errore e scarica sui giocatori. E in 24 ore è caduta la maschera di Chivu», racconta Colpo Gobbo, oltre 100mila iscritti sulla piattaforma. Luca Toselli ne ha quasi 260mila, tutti bianconeri: «Per me a San Siro è nata una grande squadra, questa classifica è fatta di tanti errori. E quello di ieri sera è grossolano: l’arbitro deve stare attento se sa di non avere il Var a disposizione. L’esultanza di Bastoni? Tutto quello che non deve essere lo spirito sportivo».