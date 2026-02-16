Il provino di Thuram, la stanchezza di McKennie, un nuovo infortunio: come sta la Juve verso il Galatasaray

TORINO - Un provino tira l’altro, evidentemente. Khéphren Thuram questa mattina capirà se farà parte della spedizione verso Istanbul: prima un test con la palla, poi un altro senza. E intorno? Niente. La squadra effettuerà infatti quello che Spalletti chiama “allenamento invisibile”: visualizzerà sostanzialmente il match, ma senza mettere altra benzina nelle gambe prima di ritrovarsi per il viaggio verso la Turchia nel primo pomeriggio. Il pericolo di arrivare scarichi alla sfida di domani è troppo elevato, e allora è meglio non rischiare, dunque non appesantire. E nemmeno andare avanti con la solita sgambata. Semmai, ecco, sarà l’occasione di restare un po’ in famiglia e guadagnare tempo prezioso in un mese che non ne ha fornito tantissimo, quantomeno per gli affetti. Perché poi si parte. E lo si farà ancora.