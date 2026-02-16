“Cambiare Rocchi”, “Esultanza bruttissima”, “C’è tempo per chiedere scusa”: Kalulu-Bastoni, l'analisi Sky

Quanto successo nel corso di Inter-Juve farà discutere ancora molto, molto a lungo (così come la conferenza stampa di Marotta). L'ingiusta espulsione di Kalulu rischia di essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l'esempio finale che qualcosa nell'arbitraggio e nell'uso del VAR non sia corretto. Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato così: "La simulazione è brutta e l'esultanza dopo è bruttissima. Un'immagine che non va fatta vedere ai ragazzi".
Costacurta: "Ci sono rimasto male"
Costacurta che per anni ha giocato ai massimi livelli, ha aggiunto: "Io e Beppe (Bergomi ndr.) quanti falli avremo fatto? 1000. Il 20% saranno state simulazioni. Io non mi aspettavo però da Bastoni quell'esultanza. Ci sono rimasto male. Lui sta entrando in un'elite con Maldini e Cannavaro e spero non lo faccia mai più, che sia stato un errore. Noi siamo i primi a caricare questo tipo di partite, ha sbagliato".
Bergomi: "C'è sempre tempo per chiedere scusa"
E proprio Bergomi ha replicato: "Conoscendo il ragazzo, era in trance agonistica. Ma c'è sempre tempo per chiedere scusa". Alle sue hanno fatto seguito le parole di Marchegiani: "I comportamenti in campo spesso sono irrazionali. Però la colpevolizzazione a un certo punto si deve fermare. Forse il post (le parole di Chivu ndr.) si poteva gestire in maniera diversa".
Il peso dei gialli: numeri spaventosi in Serie A
Caressa ha quindi analizzato i dati riguardanti le ammonizioni: "Un secondo giallo e un'espulsione sono importantissime. In Italia ce n'è un uso esagerato. Prendiamo come esempio la Premier. La media generale di ammonizioni è simile. Di espulsioni per doppio giallo, però, in Serie A c'è 1 volta ogni 17,4 gare mentre in Premier ogni 32,5 gare. In Italia 1 ammonizione su 65 diventa doppio giallo, in Premier 1 ogni 120. Bisogna pesarle le cose. Nel calcio moderno un doppio giallo cambia le partite in maniera irreversibile. Se ti cacciano un giocatore per almeno 30 minuti, nell'80% delle volte la partita la perdi o peggiori il risultato".
Il problema delle simulazioni
Lo studio si è quindi soffermato sulle tante, troppo simulazioni. "Dal 2023/24 le ammonizioni per simulazioni in Italia sono state 15, numero ridicolo - ha esordito Caressa -. In Premier League ne hanno date 15 solo dall'inizio di questo campionato. Non sarà che gli arbitri siano complici perchè hanno ammonito meno? Hanno iniziato a non fischiare più chi si butta a terra".
Marchegiani ha provato a spiegare questa dinamica: "Provo a dare una giustificazione a questi numeri che sono abbastanza sorprendenti. Penso che ci sia nella testa degli arbitri l'idea di risparmiare i giocatori dalle ammonizioni (Caressa: "Tranne quando vanno addosso a loro, perchè ammoniscono molto di più per le proteste"). Invece penso che sulle simulazioni si debba essere più severi, perchè è antisportivo. Anche reintroducendo la prova televisiva".
Costacurta è ancora più duro: "Bisogna intervenire subito per far sì che episodi come questi non succedano più. Bisogna cambiare l'allenatore degli arbitri, che è Rocchi. Bisogna intervenire e farlo subito. Non abbiamo più tempo. È moribondo. I calciatori devono farsi un esame di coscienza. Devono prendere delle decisioni tra di loro, non è possibile vedere tutte queste simulazioni".
L'errore di Di Gregorio
Non solo l'espulsione di Kalulu. Un altro episodio che ha fatto discutere è stato l'incredibile errore di Di Gregorio in occasione del primo gol dell'Inter. Caressa incredulo ha detto: "Io non sono riuscito a capire cosa volesse fare". E Bergomi a ruota: "Io l'ho chiesto a Marchegiani e non capisco. C'è deviazione, ma era a 12/13 metri. C'era tutto il tempo per rimediare"
Ha provato a dare una spiegazione Luca Marchegiani, per anni portiere in Serie A: "Si appoggia con il braccio a terra, ma rimane con la gamba sinistra libera. Avrebbe potuto usarla per deviare. Secondo me ha avuto una percezione della velocità della palla dopo la deviazione superiore a quella che era. A quel punto ha provato a reagire con la gamba libera, ma se l'avesse fatto con l'altra l'avrebbe fermata". E Costacurta: "Chiaro che doveva andare col sinistro, ma avrebbe potuto prenderla anche col destro".
