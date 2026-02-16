“Cambiare Rocchi”, “Esultanza bruttissima”, “C’è tempo per chiedere scusa”: Kalulu-Bastoni, l'analisi Sky

Quanto successo nel corso di Inter-Juve farà discutere ancora molto, molto a lungo ( così come la conferenza stampa di Marotta ). L'ingiusta espulsione di Kalulu rischia di essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l'esempio finale che qualcosa nell'arbitraggio e nell'uso del VAR non sia corretto. Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato così: " La simulazione è brutta e l'esultanza dopo è bruttissima. Un'immagine che non va fatta vedere ai ragazzi ".

Costacurta: "Ci sono rimasto male"

Costacurta che per anni ha giocato ai massimi livelli, ha aggiunto: "Io e Beppe (Bergomi ndr.) quanti falli avremo fatto? 1000. Il 20% saranno state simulazioni. Io non mi aspettavo però da Bastoni quell'esultanza. Ci sono rimasto male. Lui sta entrando in un'elite con Maldini e Cannavaro e spero non lo faccia mai più, che sia stato un errore. Noi siamo i primi a caricare questo tipo di partite, ha sbagliato".

Bergomi: "C'è sempre tempo per chiedere scusa"

E proprio Bergomi ha replicato: "Conoscendo il ragazzo, era in trance agonistica. Ma c'è sempre tempo per chiedere scusa". Alle sue hanno fatto seguito le parole di Marchegiani: "I comportamenti in campo spesso sono irrazionali. Però la colpevolizzazione a un certo punto si deve fermare. Forse il post (le parole di Chivu ndr.) si poteva gestire in maniera diversa".