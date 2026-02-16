Marotta oltre ogni logica su Inter-Juve: “Bastoni va giustificato, Chiellini inesperto. E Cuadrado?”

Dopo quanto successo nel corso di Inter-Juve e tutte le polemiche che ne sono seguite ( il furto perfetto ), il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha deciso di intervenire in conferenza stampa a margine dell'Assemblea di Lega Serie A. " La nostra posizione è semplicissima - ha esordito il presidente nerazzurro -, abbiamo notato che c'è stata una presa di posizione mediatica smisurata rispetto a quanto accaduto. Lo stesso giocatore è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quanto successo. Parliamo di un giocatore di 26 anni, con più di 300 presenze in Serie A, mai protagonista di eventi clamorosi. È un patrimonio della Nazionale e qualcuno mette in dubbio la sua convocazione, è un danno ingiusto".

"Ha sbagliato, lo riconosco. Ma chi non ha mai fatto errori?"

Marotta ha poi continuato: "Ci troviamo di fronte a un errore di un giovane, ma chi non è ne ha mai fatti? Se parliamo di simulazioni, se ne parla da cinquant'anni: è un fatto ordinario, non straordinario, sicuramente deprecabile e legato a fattori concomitanti come il braccio di Kalulu e il fischio immediato. Ha sbagliato, lo riconosco, ma l'anno scorso abbiamo perso lo scudetto per un punto e c'è stato un errore riconosciuto in Inter-Roma, ci siamo attenuti. Quest'anno l'Inter è intervenuta in una sola occasione, dopo Napoli-Inter, in cui fu assegnato un calcio di rigore poi dichiarato non giusto. Dobbiamo fare delle riflessioni, dagli arbitri alle società, ai giocatori, fino alla Federazione".

"Gesto non consono ai principi di lealtà, ma va giustificato"

"Voi giornalisti traete le vostre conclusioni dagli atti che vedete e valutate - ha aggiunto -, dalle dichiarazioni che i protagonisti fanno. Non dico cosa dovete fare, ma quello che avviene in Italia avviene anche all'estero, dobbiamo riflettere: magari inasprendo le pene, ma per tutti, nei confronti dei tesserati. E parlo di pene pecuniarie, spesso si va oltre le righe anche nel comportamento verbale. È il mio pensiero, e sono qui a dire che Bastoni ha fatto un gesto non consono ai principi di lealtà, ma va giustificato. La repressione non fa parte del mio bagaglio, si può prevenire. Ma è compito anche dell'associazione calciatori, spesso noto ignoranza del regolamento".