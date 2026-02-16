Mauro ammutolisce Biasin a Pressing: "Kalulu, gialli inesistenti e Bastoni chiede l'ammonizione..."

Il clima post Inter-Juve è ancora rovente e sotto la lente d'ingrandimento ci sono il comportamento anti sportivo di Bastoni e la scelta di La Penna di espellere Kalulu. La dirigenza bianconera è intervenuta in prima persona per criticare l'accaduto e la risposta dei nerazzurri tramite Marotta non si è fatta attendere. Ma nelle ultime ore non hanno parlato solo i vertici dei entrambi i club, ma anche ex giocatori e opinionisti. Da Sky e Dazn, che hanno catechizzato l'atteggiamento del difensore italiano, a Pressing. Nel salotto di Mediaset Cesari si è occupato della moviola, mentre Trevisani, Sabatini, Mauro, Ranocchia, Biasin e Zampini hanno analizzato l'episodio che ha segnato il derby d'Italia.
Trevisani: "A calcio si gioca per fregare l'avversario"
Nelle ultime ore si è discusso anche di una possibile mancata convocazione per la simulazione di Bastoni: "Non sono del partito scandalizziamoci o tolgiamogli la Nazionale. In questo gioco si va in campo per fregare l’avversario e se si riesce anche l’arbitro, questo è lo scopo del calcio. Non facciamo le mammolette, il più onesto c'ha la rogna” - ha detto Trevisani. Poi l'ex Juve Massimo Mauro ha aggiunto: "Bastoni è stato bravissimo a simulare, nella scena è stato bravissimo. Poi è stato antisportivo. Però l'arbitro c'è cascato, non ha aspettato neanche un secondo, non ha avuto personalità. Ovviamente specifico che simulare è una cosa che non si fa". Il tavolo si è poi scaldato e ha posto l'attenzione su quello che è successo, con opionioni contrastanti. "Dopo il rosso a Kalulu, Bastoni va ad abbracciare anche Akanji: è la festa nazionale dell'Inter" - ha aggiunto Zampini, replicando a Trevisani che chiamava in causa Nedved, "sta a vedere che ora dobbiamo parlare di Nedved..."
Mauro distrugge Biasin e La Penna: "Non c'è neanche il primo giallo"
Biasin ha cercato di analizzare l'episodio da punto di vista arbitrale, tirando in ballo anche le parole del designatore: "Rocchi dice che ci sono tanti episodi, ma non mi sembra che ogni settimana chiediamo le scuse pubbliche a quelli che simulano. Abbiamo fatto il processo a Chivu subito dopo la partita, ma per altre situazioni simili i suoi colleghi non sono stati interpellati. In questa situazione che è la prima a favore dell'Inter, processo sommario. Tutti avrebbero commesso l'errore di La Penna, qui è il protocollo che non ti permette di sanare l'errore". E qui ha risposto Mauro: "Non è vero, sbaglia sulla prima ammonizione, l'arbitro non ha personalità. Doveri recentemente ha ammonito uno che ha chiesto l'ammonizione, che non si può fare per regolamento. La Penna invece ha fatto finta di non vederlo, questo è il punto".
La moviola di Cesari: "Bastoni andrebbe squalificato"
Graziano Cesari ha analizzato le due ammonizioni date a Kalulu: "Il primo giallo è molto affrettato, non vuole colpire Barella, la dinamica poi lo fa inciampare sul terreno di gioco. Ammonizione gratuita, anzi: non c'è proprio. La Penna non è abituato a questo tipo di partite. Con il nuovo protocollo che ci sarà, Bastoni sarebbe stato espulso. Andrebbe squalificato dopo l'esultanza e invece non sarà possibile perché il Giiudice Sportivo non può acquisire video sulla seconda ammonizione, è questo il problema". Zampini ha poi aggiunto: "Dal 20' hanno incominciato a chiedere cartellini quando non c'era nulla, hanno esultato in faccia agli avversari, una situazione inaccettabile. E poi in tribuna vengono cacciati i dirigenti della Juve che di solito succede quando danno tre rigori alla tua squadra, non quando subisci un errore grottesco".
Sabatini, l'esempio Brignone e l'alibi protocollo
"Doveva arbitrare Doveri, perché è il più bravo" - ha spiegato Sabatini, mettendo in evidenza anche la sbagliata designazione di Rocchi. Poi sulle richieste reiterate dei giocatori dell'Inter, che hanno chiesto spesso il giallo, come in occasione della simulazione di Bastoni: "Ai giocatori non tocca aiutare, non è che vai in tribunale a dire cosa fare al giudice. Poi anche il protocollo è un alibi. L'arbitro avrebbe dovuto consultarsi con il guardalinee". Sull'esultanza di Bastoni: "Non se la può permettere, in questi giorni stiamo vedendo le Olimpiadi in cui Brignone vince e le altre si inchinano. Un conto è una finta, un'altra una simulazione ed esultare anche. La rissa nel tunnel di San Siro? Non è ammissibile, vale per tutti, per questioni ad o ds e qualsiasi allenatore. Tra il primo e secondo tempo ognuno deve rimanere al suo posto". Mauro ha poi redarguito Chivu: "Io capisco il giocatore a caldo, ma poi l'allenatore deve spiegare come sono andate veramente le cose".
