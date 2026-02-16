Mauro ammutolisce Biasin a Pressing: "Kalulu, gialli inesistenti e Bastoni chiede l'ammonizione..."

Biasin ha cercato di analizzare l'episodio da punto di vista arbitrale, tirando in ballo anche le parole del designatore: " Rocchi dice che ci sono tanti episodi, ma non mi sembra che ogni settimana chiediamo le scuse pubbliche a quelli che simulano . Abbiamo fatto il processo a Chivu subito dopo la partita, ma per altre situazioni simili i suoi colleghi non sono stati interpellati. In questa situazione che è la prima a favore dell'Inter, processo sommario. Tutti avrebbero commesso l'errore di La Penna, qui è il protocollo che non ti permette di sanare l'errore ". E qui ha risposto Mauro: "Non è vero, sbaglia sulla prima ammonizione, l'arbitro non ha personalità. Doveri recentemente ha ammonito uno che ha chiesto l'ammonizione, che non si può fare per regolamento. La Penna invece ha fatto finta di non vederlo, questo è il punto".

La moviola di Cesari: "Bastoni andrebbe squalificato"

Graziano Cesari ha analizzato le due ammonizioni date a Kalulu: "Il primo giallo è molto affrettato, non vuole colpire Barella, la dinamica poi lo fa inciampare sul terreno di gioco. Ammonizione gratuita, anzi: non c'è proprio. La Penna non è abituato a questo tipo di partite. Con il nuovo protocollo che ci sarà, Bastoni sarebbe stato espulso. Andrebbe squalificato dopo l'esultanza e invece non sarà possibile perché il Giiudice Sportivo non può acquisire video sulla seconda ammonizione, è questo il problema". Zampini ha poi aggiunto: "Dal 20' hanno incominciato a chiedere cartellini quando non c'era nulla, hanno esultato in faccia agli avversari, una situazione inaccettabile. E poi in tribuna vengono cacciati i dirigenti della Juve che di solito succede quando danno tre rigori alla tua squadra, non quando subisci un errore grottesco".

Sabatini, l'esempio Brignone e l'alibi protocollo

"Doveva arbitrare Doveri, perché è il più bravo" - ha spiegato Sabatini, mettendo in evidenza anche la sbagliata designazione di Rocchi. Poi sulle richieste reiterate dei giocatori dell'Inter, che hanno chiesto spesso il giallo, come in occasione della simulazione di Bastoni: "Ai giocatori non tocca aiutare, non è che vai in tribunale a dire cosa fare al giudice. Poi anche il protocollo è un alibi. L'arbitro avrebbe dovuto consultarsi con il guardalinee". Sull'esultanza di Bastoni: "Non se la può permettere, in questi giorni stiamo vedendo le Olimpiadi in cui Brignone vince e le altre si inchinano. Un conto è una finta, un'altra una simulazione ed esultare anche. La rissa nel tunnel di San Siro? Non è ammissibile, vale per tutti, per questioni ad o ds e qualsiasi allenatore. Tra il primo e secondo tempo ognuno deve rimanere al suo posto". Mauro ha poi redarguito Chivu: "Io capisco il giocatore a caldo, ma poi l'allenatore deve spiegare come sono andate veramente le cose".

