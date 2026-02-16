Tuttosport.com
Juve senza un top player per l'andata col Galatasaray: cosa è successo. Convocati Spalletti: Thuram c'è

I bianconeri hanno ufficializzato la lista per la sfida contro i turchi nei playoff di Champions League: il tecnico deve rinunciare a un titolare
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Le polemiche per la simulazione di Bastoni e il rosso a Kalulu in Inter-Juve ancora non si sono placate. Tra salottini televisi, dichiarazioni dei dirigenti Juve e risposta di Marotta, il clima è molto caldo. Come quello che i bianconeri troveranno a Istanbul contro il Galtasaray nel match d'andata dei playoff di Champions League. Una sfida molto difficile contro una squadra in salute che può contare su giocatori di livello come Osimhen e Icardi. E Spalletti si troverà a giocare anche senza un titolare importante e sempre presente nelle ultime partite.

Juve, la cover di Kalulu fa impazzire i tifosi

Per annunciare i convocati la Juve ha utilizzato un'immagine particolare, quella di Kalulu con la maglia nera. Una decisione che ha fatto impazzire i tifosi, dopo il clamoroso errore arbitrale nel derby d'Italia. Tutti si sono schierati al fianco del francese: "Pierino nostro", "Grande Kalulu", "Kalulu nel cuore". Il francese si è fatto volere bene e ora tutti i supporters bianconeri stanno ricambiando. E contro il Galataaray avrà l'occasione per riconfermarsi ad alti livelli, come nelle precedenti importanti. Intanto la squadra, che oggi non si è allenata, è partita da Caselle verso Istanbul, dove Spalletti alle 20.45 analizzerà il match in conferenza stampa a 24 ore dalla sfida. Match in cui però sarà costretto a cambiare qualcosa per un forfait dell'ultim'ora.

 

 

La Juve perde un titolare

Spalletti dovrà cambiare la punta. Il motivo? David è stato costretto a dare forfait per un problema all'inguine. Chissà se giocherà Openda, che oggi festeggia anche il compleanno: resta l'opzione più valida. Per il tecnico c'è anche una buona notizia e riguarda Thuram, che ha smaltito l'edema osseo ed è pronto a dare di nuovo il proprio contributo. Oltre la punta canadese, non ci saranno Vlahovic, Milik e Holm, che ha rimediato una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo.  

  • Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio
  • Difensori: Kalulu, Bremer, Gatti, Kelly, Cambiaso, Cabal
  • Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Miretti, Thuram, Adzic, Kostic
  • Attaccanti: Openda, Yildiz, Conceicao, Boga, Zhegrova

 

 

