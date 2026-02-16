Juve senza un top player per l'andata col Galatasaray: cosa è successo. Convocati Spalletti: Thuram c'è

Le polemiche per la simulazione di Bastoni e il rosso a Kalulu in Inter-Juve ancora non si sono placate. Tra salottini televisi, dichiarazioni dei dirigenti Juve e risposta di Marotta , il clima è molto caldo. Come quello che i bianconeri troveranno a Istanbul contro il Galtasaray nel match d'andata dei playoff di Champions League. Una sfida molto difficile contro una squadra in salute che può contare su giocatori di livello come Osimhen e Icardi. E Spalletti si troverà a giocare anche senza un titolare importante e sempre presente nelle ultime partite.

Juve, la cover di Kalulu fa impazzire i tifosi

Per annunciare i convocati la Juve ha utilizzato un'immagine particolare, quella di Kalulu con la maglia nera. Una decisione che ha fatto impazzire i tifosi, dopo il clamoroso errore arbitrale nel derby d'Italia. Tutti si sono schierati al fianco del francese: "Pierino nostro", "Grande Kalulu", "Kalulu nel cuore". Il francese si è fatto volere bene e ora tutti i supporters bianconeri stanno ricambiando. E contro il Galataaray avrà l'occasione per riconfermarsi ad alti livelli, come nelle precedenti importanti. Intanto la squadra, che oggi non si è allenata, è partita da Caselle verso Istanbul, dove Spalletti alle 20.45 analizzerà il match in conferenza stampa a 24 ore dalla sfida. Match in cui però sarà costretto a cambiare qualcosa per un forfait dell'ultim'ora.