Galatasaray-Juve: probabili formazioni playoff Champions, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

In casa Juve c'è voglia di riscatto dopo il derby d'Italia dell'Inter perso a causa di un grave errore arbitrale che ha condizionato il match. La simulazione di Bastoni ha fatto il giro del mondo, così come la sua esultanza e in tutti i salotti televisivi ne hanno parlato. Ma ora per Spalletti è il momento di mettersi alle spalle la sfida di San Siro e pensare ai playoff di Champions League. I bianconeri sfideranno il Galatasaray fuoricasa e dovranno anche fare a meno di David per infortunio, Buruk invece sarà orfano dell'ex Juve Lemina squalificato, ma ha recuperato Sané, che dovrebbe partire dalla panchina. A seguire tutte le info sul match.