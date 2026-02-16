Spalletti, schiaffo a Chivu: "Kalulu ha subito torti colossali, non si permetta di dargli del fesso"

Galatasaray-Juve, Spalletti in conferenza

L'allenatore bianconero ha iniziato parlando di Osimhen e Icardi, suoi vecchi bomber: “Chi scelgo? Io non so cosa preferisco della mia squadra e figurati se devo pensare a quello che deve il mio collega. Per me sono giocatori molti forti con caratteristiche diverse e le loro caratteristiche insieme potrebbero fare l’enciclopedia del numero 9. Sono due attaccanti che sanno comportarsi dentro l’area di rigore, perchè uno crea il caos e l’altro sa usare il caos. Dobbiamo fargli arrivare meno palloni possibili e tenere palla noi”.

"Galatasaray? Ogni esitazione può costare cara"

L'allenatore bianconero si è poi soffermato a parlare dell'importanza della sfida contro il Galatasaray: "Quando c'è il doppio confronto sono importanti tutte e due le gare. Noi dobbiamo pensare al comportamento qui dentro. In queste partite c'è un sole verticale che ti illumina in tutte le parti e non puoi nasconderti. Ogni esitazione può costare cara. Io sono orgoglioso della reazione che hanno avuto a Milano e non cambierei la mia squadra per nessuno al mondo. Noi dobbiamo giocare da squadra e non subire le pressioni avversari e giocare il nostro calcio, perchè non abbiamo una struttura per giocare la palla lunga davanti e possiamo contagiarci attraverso il gioco. Poi con il palleggio possiamo fare la nostra partita".