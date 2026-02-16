"Attaccante? Io gioco anche in porta per la Juve": McKennie, amore bianconero. E il rinnovo...

"È un po' difficile quando succedono queste cose. Noi dobbiamo concentrarci solo su domani e pensiamo solo a vincere. Vogliamo dare il nostro massimo", queste le parole di Weston McKennie, che in conferenza stampa (qui le dure parole di Spalletti) alla vigilia della partita di Champions League contro il Galatasaray si è detto concentrato sul prossimo incontro, dopo aver tribolato qualche minuto per districarsi tra domande turche e traduzioni che non capiva, motivo per il quale ha mostrato anche una simpatica faccia dubbiosa. Eppure l'incredibile torto arbitrale subito nel corso del derby d'Italia ha fatto e farà discutere molto. I bianconeri dovranno quindi cercare di non pensare troppo al passato e guardare soltanto alla sfida contro Osimhen e compagni, fondamentale per la stagione della Vecchia Signora. La squadra di Spalletti è consapevole che la prossima sarà una sfida quasi decisiva: "È una partita molto importante per noi. Siamo la Juve, vogliamo vincerle tutte. Poi per andare avanti io voglio questa partita". Vincere però non sarà facile, tanto che la Juve ha battuto il Galatasaray soltanto una volta: "Non crea pressione tutto questo, perchè è una nuova esperienza per noi e vogliamo vincere. Yildiz ci ha parlato dell'ambiente a Istanbul? Lui ha parlato di questo e io giocato qua tanti anni fa, perciò conosco atmosfera e tifosi. Noi speriamo che non ci fischino troppo anche grazie a Kenan".