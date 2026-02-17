Tuttosport.com
Galatasaray-Juve: formazioni ufficiali playoff Champions, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

I bianconeri sfidano i turchi a Istanbul nel match d'andata: tutte le info, le scelte degli allenatori e come seguire la partita
3 min
Galatasaray-Juve
In casa Juve c'è voglia di riscatto dopo il derby d'Italia dell'Inter perso a causa di un grave errore arbitrale che ha condizionato il match. La simulazione di Bastoni ha fatto il giro del mondo, così come la sua esultanza e in tutti i salotti televisivi ne hanno parlato. Ma ora per Spalletti è il momento di mettersi alle spalle la sfida di San Siro e pensare ai playoff di Champions League. I bianconeri sfideranno il Galatasaray fuori casa e dovranno anche fare a meno di David per infortunio, Buruk invece sarà orfano dell'ex Juve Lemina squalificato, ma ha recuperato Sané, che partirà dal primo minuto. A seguire tutte le info sul match.

Dove vedere Galatasaray-Juve

Il fischio d'inizio del match è previsto per le 18.45 allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. In alternativa qui su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro.

  • Partita: Galatasaray-Juventus
  • Data: martedì 17 febbraio 2026
  • Orario: 18.45
  • Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport (251), NOW
  • Streaming: Sky Go, NOW

Le probabili formazioni

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Yunus Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Kelly; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Cambiaso; Yildiz. All. Spalletti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

