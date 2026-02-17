In casa Juve c'è voglia di riscatto dopo il derby d'Italia dell'Inter perso a causa di un grave errore arbitrale che ha condizionato il match. La simulazione di Bastoni ha fatto il giro del mondo, così come la sua esultanza e in tutti i salotti televisivi ne hanno parlato. Ma ora per Spalletti è il momento di mettersi alle spalle la sfida di San Siro e pensare ai playoff di Champions League. I bianconeri sfideranno il Galatasaray fuori casa e dovranno anche fare a meno di David per infortunio, Buruk invece sarà orfano dell'ex Juve Lemina squalificato, ma ha recuperato Sané, che partirà dal primo minuto. A seguire tutte le info sul match.
Dove vedere Galatasaray-Juve
Il fischio d'inizio del match è previsto per le 18.45 allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. In alternativa qui su Tuttosport la diretta testuale dell'incontro.
- Partita: Galatasaray-Juventus
- Data: martedì 17 febbraio 2026
- Orario: 18.45
- Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport (251), NOW
- Streaming: Sky Go, NOW
Le probabili formazioni
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Yunus Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Kelly; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Cambiaso; Yildiz. All. Spalletti.
