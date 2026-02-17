Juve, dopo Yildiz tocca a McKennie: per Spalletti è indispensabile, il punto sul rinnovo

Dialoghi in corso per il rinnovo

La parola futuro, pure nella conferenza stampa di vigilia, non lascia indifferente Wes: «Ci pensiamo dopo. Siamo qui per giocare una partita ed è la cosa più importante ora. Speriamo di rimanere, ma è tutto da vedere. Al rinnovo ci pensano la società e il mio agente». Resta, però, il tempo contro il quale la Juve deve combattere: ogni giorno che passa aumenta il pericolo di perderlo. A zero. E cresce pure la certezza di non poterne trovare un altro così, alla stessa cifra. I dialoghi proseguono, ma l'orizzonte è ancora troppo incerto per poter rasserenare Spalletti. A proposito del ruolo, quando gli viene ventilata la possibilità di sostituire David dall'inizio, McKennie risponde senza esitazioni: «Sono sempre disponibile per la squadra e per il mister. Gioco dove vuole lui, anche in porta». Si avvicina al match del Rams Park con una calma olimpica, la stessa che gli permette di capire meglio di tutti i momenti degli avversari: «Non crea pressione il ricordo del 2013, perché è una nuova esperienza per noi e vogliamo vincere. Noi sappiamo che è molto importante. Vogliamo vincere tutte le partite perché siamo la Juventus».