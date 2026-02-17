“Inferno Galatasaray, ecco i segreti. Yildiz icona Juve alla Del Piero. Spalletti? Uno di famiglia”

"A volte basta un solo secondo..."

Ora passiamo al Gala. «Anche il Galatasaray ha calciatori importanti. Non si può fare altro che rispettare grandi nomi come Osimhen, Icardi, Torreira, che ha lasciato il segno in Italia e ha una mentalità da campione, e giocatori di fama mondiale come Gündoğan, Sané e Lang. A volte basta un solo secondo a questi campioni per cambiare l’intero scenario. E quando si guarda alla rosa del Galatasaray, ci sono altri elementi importanti accanto a queste stelle. Calciatori come Bardakci, Akgün e Bariş Alper Yilmaz hanno fornito un contributo significativo ai titoli del club, sono il cuore turco di questa squadra. Ayhan, che ho allenato anche quando ha giocato la sua prima partita in Nazionale, ha ricoperto ruoli importanti nelle ultime tre stagioni. Pure Elmali, entrato a far parte della squadra la scorsa stagione, è un nazionale. Vorrei parlare inoltre di Uğurcan Çakir. Ha preso il posto di uno dei portieri più importanti nella storia del club, Fernando Muslera: non è mai facile. Eppure ha fatto molto bene sinora e migliorerà ancora. È un portiere di alto livello secondo gli standard europei, il numero uno in Turchia. Sono stato felice di partecipare al trasferimento del franco-camerunese Sacha Boey al Galatasaray e sono contento di vederlo tornare a casa».