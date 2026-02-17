Icardi e Spalletti, i migliori nemici: il retroscena sull'idea Juve e l'osservato speciale in campo

Stasera avversari. E, no, nessuno dei due ha mai realmente pensato di poter vivere i playoff di Champions League nella stessa squadra. Luciano Spalletti e Mauro Icardi si ritrovano uno contro l'altro. Eppure, Juventus e Galatasaray sul gong del mercato hanno provato a perfezionare l'affare più pazzo dell'inverno. Tempo perso. Essenzialmente perché mancava la convinzione feroce di entrambe le parti per convolare a nozze. La realtà è più semplice di come la si possa immaginare: Icardi non è mai stato richiesto da Spalletti, che di fronte all'ipotesi di ritrovarselo in rosa avrebbe mostrato un comprensibile disappunto. Dimostrato anche a parole, subito dopo la vittoria contro il Parma: «Noi non vogliamo Icardi, ma un altro giocatore». No, non lo disse solo perché in quelle ore i discorsi tra le due società si erano sostanzialmente conclusi con una fumata nera. Lucio sperava di abbracciare Kolo Muani, non Maurito. Perché il francese conosceva già l'ambiente, avrebbe potuto essere adattabile su più fronti del reparto offensivo e soprattutto perché ha dimostrato una voglia matta di Juve. Sin dall'estate. A questo, si sono aggiunte le ottime referenze dello spogliatoio.