Inter-Juve, Dimarco che ride e la scena inedita che scatena la rabbia: “Tanto ormai ha fischiato…”

Come ogni martedì, su Dazn viene pubblicato 'BordoCam', la rubrica in cui vengono svelati aneddoti e retroscena visti da bordocampo sulle principali gare di Serie A . Una puntata particolarmente attesa, perché riguarderà il discusso match tra Inter e Juve . Al centro, ovviamente, il secondo giallo a Pierre Kalulu dopo la simulazione di Alessandro Bastoni . L'arbitro La Penna ha deciso di espellere il difensore bianconero, una decisione ingiusta e che ha pesantemente condizionato l'esito della gara di San Siro contro i nerazzurri.

Dazn, BordoCam di Inter-Juve

Negli studi di Dazn il giornalista Davide Bernardi, che cura la rubrica, ha dato un'anticipazione di quanto si vedrà nella puntata integrale. Focus proprio sul rosso a Kalulu: "Bastoni ha avuto la possibilità di scagionare Kalulu? Sì, sostanzialmente ha scelto di non farlo. Bastoni esulta quando vede il giallo, è la prima esultanza. Kalulu si mette a parlare con Akanji e chiama in causa Bastoni, che continua a tenersi la maglia come a dire 'Mi ha tenuto'. Poi due frasi importanti: Dimarco dice a Kalulu 'Ormai non può controllare' (accennando pure un mezzo sorriso, ndr) e Lautaro ‘Ascolta, ascolta: non è giallo, ma tanto ormai ha fischiato'".

Kalulu, il dialogo con Bastoni

Il racconto di Bernardi prosegue: "I due interisti provano quindi a calmarlo, con Kalulu che non vuole sentire e vedere nessuno, se non un check al Var, tanto più che aspetta a uscire dal campo. Lui va verso la panchina, Perin gli chiede ‘Hai fatto fallo?’ e lui risponde ‘Ma no, non ho fatto fallo’. E rimane in campo per qualche secondo: è Doveri a costringerlo a uscire. Bastoni ha avuto quindi la possibilità: Kalulu con gli occhi quasi ‘supplicandolo’ gli dice ‘Dì qualcosa’. Ma Bastoni per tutta la durata dell’episodio si tiene la maglia. Io non voglio giudicare, Bordocam analizza semplicemente quello che è successo. Ed è particolare che lui si tenga la maglia perché dai replay sembra proprio che Kalulu la maglia non l'abbia proprio toccata".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE