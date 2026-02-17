“Bastoni ha rovinato il calcio, così è ignobile”, “L’Inter parli! Chivu? Una follia”

L'argomento del momento, a distanza di giorni dalla partita, rimane ancora quanto accaduto tra Kalulu e Bastoni durante Inter-Juve. La simulazione del difensore nerazzurro e il conseguente secondo giallo al centrale bianconero resta al centro del dibattito. Lo è stato anche nell'ultima puntata de 'Il Processo al 90°', sulla Rai. Durissimo il commento degli ex giocatori e oggi opinionisti Marco Tardelli e Sebino Nela.
"Bastoni, una cosa che rovina il calcio: campionato falsato"
Tardelli non ha usato giri di parole: "Io ho trovato abbastanza brutta la cosa di Bastoni. Ha fatto una cosa che rovina il calcio, qui hanno perso tutti: Var, arbitri, giocatori, le società che permettono di fare queste cose. Credo che vada fatta qualcosa. La più grande stupidata ritengo l'abbia fatta il Var, e non mi dite che c'è il protocollo. A parte che le urla di gioia di Bastoni perché è stato espulso il giocatore della Juventus sono ignobili, ma se il protocollo esiste su una cosa del genere è una cretinata. Lì hai rovinato un campionato, hai falsato un campionato: se l'arbitro va a vedere questa cosa è logico, normale che la decisione cambi".
Tardelli: "Perché non danno 3 turni di squalifica?"
Ancora Tardelli su Bastoni: "Sapeva di aver simulato e ha fatto quella scena dopo: è la cosa più brutta, ancora più drammatica. Indossa la maglia della Nazionale, è quanto di più brutto ha fatto nella sua carriera. Perché non gli danno 3 turni di squalifica?". Infine: "Mi preoccupano gli arbitri, ma anche i calciatori che fanno sceneggiate del genere. Io Bastoni lo manderei in Nazionale: abbiamo bisogno di lui, ma ci va a testa bassa. Non ha avuto il coraggio di chiedere scusa, questa è la cosa più brutta: se uno si butta va ammonito, e il problema è che non c'è la prova tv".
"Guardando le immagini si scopre tutto"
A dire la sua anche Sebino Nela, ex calciatore di Genoa, Roma e Napoli: "La sensazione è una cosa, poi tutti guardiamo le immagini e si scopre tutto... Bastoni ha simulato! Spero che qualcosa possa cambiare: gli arbitri cadono in errore perché i giocatori si comportano male". A chi parla di eventi del passato e dei torti arbitrali subiti da altre squadre di Serie A, Nela risponde: "Se torniamo dietro negli anni, datemi due Scudetti per favore (in relazione alla Roma, ndr). Chi deve parlare, un dirigente dell'Inter? Deve dire che Bastoni ha sbagliato: se torniamo indietro... Basta! Anche il livello degli arbitri è basso: i calciatori hanno cominciato a simulare quando hanno visto che gli arbitri fischiano sempre".
"Chivu? Una follia che..."
Nela poi ne ha anche per Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, in merito alle dichiarazioni nell'immediato post gara contro la Juve paragonando quanto successo lo scorso sabato con quanto accaduto nella sfida dei nerazzurri in Champions con il Liverpool, con i Reds che si son visti assegnare un rigore discutibile: "Non mi aspetto considerazioni come quella che Kalulu è stato incauto: non mi aspetto questo, è una follia!".
