“Bastoni ha rovinato il calcio, così è ignobile”, “L’Inter parli! Chivu? Una follia”

L'argomento del momento, a distanza di giorni dalla partita, rimane ancora quanto accaduto tra Kalulu e Bastoni durante Inter-Juve . La simulazione del difensore nerazzurro e il conseguente secondo giallo al centrale bianconero resta al centro del dibattito. Lo è stato anche nell'ultima puntata de 'Il Processo al 90°', sulla Rai. Durissimo il commento degli ex giocatori e oggi opinionisti Marco Tardelli e Sebino Nela .

"Bastoni, una cosa che rovina il calcio: campionato falsato"

Tardelli non ha usato giri di parole: "Io ho trovato abbastanza brutta la cosa di Bastoni. Ha fatto una cosa che rovina il calcio, qui hanno perso tutti: Var, arbitri, giocatori, le società che permettono di fare queste cose. Credo che vada fatta qualcosa. La più grande stupidata ritengo l'abbia fatta il Var, e non mi dite che c'è il protocollo. A parte che le urla di gioia di Bastoni perché è stato espulso il giocatore della Juventus sono ignobili, ma se il protocollo esiste su una cosa del genere è una cretinata. Lì hai rovinato un campionato, hai falsato un campionato: se l'arbitro va a vedere questa cosa è logico, normale che la decisione cambi".

Tardelli: "Perché non danno 3 turni di squalifica?"

Ancora Tardelli su Bastoni: "Sapeva di aver simulato e ha fatto quella scena dopo: è la cosa più brutta, ancora più drammatica. Indossa la maglia della Nazionale, è quanto di più brutto ha fatto nella sua carriera. Perché non gli danno 3 turni di squalifica?". Infine: "Mi preoccupano gli arbitri, ma anche i calciatori che fanno sceneggiate del genere. Io Bastoni lo manderei in Nazionale: abbiamo bisogno di lui, ma ci va a testa bassa. Non ha avuto il coraggio di chiedere scusa, questa è la cosa più brutta: se uno si butta va ammonito, e il problema è che non c'è la prova tv".