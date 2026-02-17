Comolli e Chiellini inibiti: tunnel di fuoco Inter-Juve! Giudice Sportivo: “Kalulu scorretto”

Sono ormai passati diversi giorni dal termine di Inter-Juve, ma quanto successo in campo continua a far discutere. L'espulsione di Kalulu dopo la plateale simulazione di Bastoni è stata ingiusta (il dietro le quinte di Bordocam), ma il VAR per regolamento non è potuto intervenire e l'arbitro La Penna ha squalificato il difensore francese, che ora sarà costretto a saltare la prossima partita. Come c'era da aspettarsi, infatti, il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica per il giocatore bianconero per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario", mentre non sono arrivate aggravanti per Bastoni. Nel caso di simulazioni che portano a cartellini gialli, non è prevista la prova tv e quindi il difensore nerazzurro non è stato ulteriormente punito. Ma il difensore non è stato l'unico bianconero finito nel referto del Giudice Sportivo. Subito dopo la fine del primo tempo, Comolli e Chiellini sono stati ripresi mentre inveivano contro il direttore di gara, comportamento giudicato scorretto e che ha portato alla loro inibizione.
La decisione del Giudice Sportivo su Comolli
Comolli è stato condannato all'inibizione fino al 31 marzo 2026 con ammenda di 15000 euro. Questa la motivazione: "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro".
Condannato anche Chiellini: la pena
Chiellini, invece, è stato inibito soltanto fino al 27 febbraio 2026 "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l'operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata da un Assistente".
Non solo Kalulu, gli altri squalificati
Ma Kalulu non è stato l'unico giocatore espulso di questo fine settimana di Serie A. Orban del Verona ha ricevuto due giornate di squalifica "per avere, all'11° del primo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara". Una giornata anche per Morata e Rabiot, che però la sconteranno in Milan-Como, recupero della ventiquattresima giornata di Serie A. Erano diffidati, sono stati ammoniti e quindi salteranno la prossima giornata di campionato anche Akpa Akpro, Barella, Calhanoglu, Circati, Mandragora e Muharemovic.
Squalificato anche l'allenatore della Fiorentina Vanoli "per avere, al 25° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, in polemica con il comportamento dell'allenatore della squadra avversaria, contestato con veemenza l'operato arbitrale reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione; infrazione rilevata da un Assistente".
SQUALIFICATI 26ª
- Kalulu
- Orban (salterà anche la 27ª)
- Akpa Akpro
- Barella
- Calhanoglu
- Circati
- Mandragora
- Muharemovic
- Matic (squalificato per due giornate alla 25ª)
SQUALIFICATI MILAN-COMO
- Rabiot
- Morata
