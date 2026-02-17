Comolli e Chiellini inibiti: tunnel di fuoco Inter-Juve! Giudice Sportivo: “Kalulu scorretto”

Sono ormai passati diversi giorni dal termine di Inter-Juve, ma quanto successo in campo continua a far discutere. L'espulsione di Kalulu dopo la plateale simulazione di Bastoni è stata ingiusta (il dietro le quinte di Bordocam), ma il VAR per regolamento non è potuto intervenire e l'arbitro La Penna ha squalificato il difensore francese, che ora sarà costretto a saltare la prossima partita. Come c'era da aspettarsi, infatti, il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica per il giocatore bianconero per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario", mentre non sono arrivate aggravanti per Bastoni. Nel caso di simulazioni che portano a cartellini gialli, non è prevista la prova tv e quindi il difensore nerazzurro non è stato ulteriormente punito. Ma il difensore non è stato l'unico bianconero finito nel referto del Giudice Sportivo. Subito dopo la fine del primo tempo, Comolli e Chiellini sono stati ripresi mentre inveivano contro il direttore di gara, comportamento giudicato scorretto e che ha portato alla loro inibizione.