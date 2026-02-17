Tuttosport.com
Bremer infortunato, lascia il campo per Gatti: cosa è successo durante Galatasaray-Juve

Brutte notizie per i bianconeri: il centrale brasiliano costretto al cambio poco dopo la mezz'ora
3 min
BremerInfortuniojuve
Bremer infortunato, lascia il campo per Gatti: cosa è successo durante Galatasaray-Juve © Redazione
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie per la Juventus nel momento chiave della sfida playoff di Champions League contro il Galatasaray. Poco prima della mezz’ora di gioco si è fatto male Bremer. Il difensore brasiliano si è fermato a gioco lontano, facendo subito preoccupare panchina e tifosi. Le immagini televisive hanno mostrato tutta la sua frustrazione, con una smorfia evidente e un gesto di disappunto.

Le condizioni di Bremer

L’episodio si è verificato improvvisamente, senza un contrasto evidente che potesse far pensare a un trauma diretto. Bremer si è accasciato sul terreno di gioco richiamando immediatamente l’attenzione dello staff medico della Juventus. I sanitari sono entrati in campo per valutare le condizioni del centrale brasiliano, apparso dolorante sin dai primi istanti. Dopo qualche minuto di cure, il difensore si è rialzato ed è uscito sulle proprie gambe, segnale inizialmente rassicurante. A bordocampo è stato sottoposto a un massaggio al flessore della gamba destra. Nonostante il fastidio, Bremer ha provato a stringere i denti rientrando in campo per qualche minuto. Tuttavia, la sensazione è stata subito quella di un recupero difficile. Il brasiliano ha infatti alzato bandiera bianca poco dopo, chiedendo la sostituzione per evitare ulteriori rischi. Al suo posto è entrato Gatti. Resta da chiarire l’esatta entità dell’infortunio, ma l’uscita anticipata del centrale rappresenta una brutta notizia per i bianconeri.

