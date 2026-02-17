Bremer infortunato, lascia il campo per Gatti: cosa è successo durante Galatasaray-Juve

Brutte notizie per la Juventus nel momento chiave della sfida playoff di Champions League contro il Galatasaray . Poco prima della mezz’ora di gioco si è fatto male Bremer . Il difensore brasiliano si è fermato a gioco lontano, facendo subito preoccupare panchina e tifosi. Le immagini televisive hanno mostrato tutta la sua frustrazione, con una smorfia evidente e un gesto di disappunto.

Le condizioni di Bremer

L’episodio si è verificato improvvisamente, senza un contrasto evidente che potesse far pensare a un trauma diretto. Bremer si è accasciato sul terreno di gioco richiamando immediatamente l’attenzione dello staff medico della Juventus. I sanitari sono entrati in campo per valutare le condizioni del centrale brasiliano, apparso dolorante sin dai primi istanti. Dopo qualche minuto di cure, il difensore si è rialzato ed è uscito sulle proprie gambe, segnale inizialmente rassicurante. A bordocampo è stato sottoposto a un massaggio al flessore della gamba destra. Nonostante il fastidio, Bremer ha provato a stringere i denti rientrando in campo per qualche minuto. Tuttavia, la sensazione è stata subito quella di un recupero difficile. Il brasiliano ha infatti alzato bandiera bianca poco dopo, chiedendo la sostituzione per evitare ulteriori rischi. Al suo posto è entrato Gatti. Resta da chiarire l’esatta entità dell’infortunio, ma l’uscita anticipata del centrale rappresenta una brutta notizia per i bianconeri.

