"Giocare sempre, ma la palla si spazza! Cabal pagato caro": Spalletti flop Champions, "Bremer..."

Non basta la doppietta di Koopmeiners alla Juve per evitare la sconfitta. I bianconeri giocano un buon primo tempo sul campo del Galatasaray, va sotto e poi riesce a ribaltarla con le due reti dell'olandese. L'uscita di Bremer per infortunio e poi l'ingresso in campo di Cabal per Cambiaso costano caro a Spalletti che nella ripresa subisce quattro reti per un ko pesante. Troppi gli errori in fase difensiva dei bianconeri con Cabal protagonista, in negativo, che viene pure espulso per somma di ammonizioni. Ora c'è da resettare, pensare al campionat e poi di nuovo alla gara di ritorno, tra otto giorni, all'Allianz Stadium. Nel post partita è Spalletti ad analizzare la partita della sua squadra.
Spalletti: "Finito male il primo tempo e calati nel carattere"
Spalletti analizza a Sky Sport la prova della sua squadra: "Abbiamo finito male il primo tempo, abbiamo cercato di mettere ordine ma siamo calati dal punto di vista della personalità e carattere. Abbiamo fatto tre passi indietro. Sostituzione Cambiaso? Ha rischiato di prendere il secondo giallo e in queste partite così è bene gestire questa situazione. Però poi ci abbiamo pagato dazio con l’espulsione che ci ha creato difficoltà. Poi ci abbiamo messo del nostro, non ci siamo resi conto della pericolosità di quello che stavamo facendo. Se concedere così tanto sta diventando un problema? Ho questa convinzione che si può alleggerire la fase difensiva, giocando a calcio. Non abbiamo la solidità per giocare in ripartenza. Dobbiamo partire dal presupposto di giocare la partita e far vedere che la possiamo gestire. Se andiamo sotto livello, siamo sempre a rischio di prendere gol".
Le responsabilità Juve
L'allenatore prosegue sull'errore in occasione dell'errore di Thuram e Kelly: "Io voglio sempre giocare in situazioni normali, quando c’è l’estremo pericolo si butta via. Giocare la palla sempre vuol dire renderla giocabile dentro il campo. È chiaro che la doveva buttar via. Non è vero che bisogna sempre giocarla, qualche volta va alleggerita. Non voglio passare le partite a buttarla via, ma in situazione di difficoltà. Siamo tornati indietro da diversi punti di vista. Come lavorerò questa settimana e se proverò a scalare l’Everest della rimonta? Quello sempre, bisogna assumersi delle responsabilità di quello che è successo. Si cerca di fare un’analisi corretta. In questo periodo si fanno cose fatte bene, ma poi ci si mette sempre qualcosa di nostro che crea problemi. A livello individuale, come presa conoscenza di alcune situazioni, non siamo ancora al top. Stasera abbiamo peggiorato la situazione. Ora si lavora, siamo professionisti, si ha da rendere conto a un popolo". A chiudere sulle condizioni di Bremer: "Bisogna valutarlo bene, può darsi abbia dei problemi".
Spalletti, conferenza Galatasaray-Juve
L'allenatore della Juve spiega il ko anche in conferenza: "Quando in queste partite fai certe leggerezze diventa tutto amplificato e l'inferiorità numerica ha reso tutto più difficile". Sui gol subiti nelle ultime giornate: "In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Questa sera non siamo stati bravi sotto questo punto di vista. Abbiamo fatto passi indietro sotto l'aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro". Sul rosso a Cabal: "È un ragazzo sensibile e professionista esemplare, forse subisce questi carichi di responsabilità. A volte gli capita di non riuscire a controllarsi, perchè è passato troppo poco da un giallo all'altro. Però abbiamo pagato troppo caro quella che è stata questa situazione. Poi ci abbiamo messo del nostro perchè abbiamo fatto tre errori peggiorando la situazione".
Le condizioni di Yildiz
Sul credere alla rimonta nel ritorno: "Noi proveremo a rimontare questa situazione. Ora bisogna prendere in considerazione di fare qualcosa di differente". Momento negativo a febbraio con tre ko e un pareggio: "Non sono preoccupato, però ritorno come se fossi all'inizio. Adesso dobbiamo mettere insieme tutto e basarci attraverso le esperienze che abbiamo fatto". Sulle condizioni di Yildiz: "Sta bene e si porta a giro delle responsabilità e carichi di lavori importanti perchè viene sempre raddoppiato. Forse bisognerà cambiare qualcosa, abbiamo fatto un po' di fatica. San Siro fa parte delle fatiche e le sconfitte sono più difficili da superare, dobbiamo fare doppia reazione sia fisica che muscolare". Sull'ultima volta con cinque gol presi: "Non me lo ricordo e non mi interessa".
Spalletti: "Commesse delle leggerezze"
Il tecnico poi continua e parla del cambio Juve in vista delle prossime gare: "Non bisogna rifare gli stessi errori che abbiamo ripetuto in queste partite, perchè abbiamo commesso delle leggerezze. Ora dobbiamo valutare perché, non solo questa sera, abbiamo dato la possibilità di crearci problemi. Ora dobbiamo fare ordine e cercare di non farci segnare gol. Dobbiamo fare qualcosa di differente". A chiudere sul secondo tempo: "Non devo giudicare niente, ma prenderne atto. Nel finale di primo tempo avevamo finito male perchè qua rischi se ti chiudi tutti dietro. Poi abbiamo sbagliato tanto e la frittatina è stata completa".
