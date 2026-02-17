Koopmeiners e Locatelli in coro: "Juve, errori che non dovevamo fare. Ora stiamo in silenzio"

Notte amara per la Juve in Champions League: a Istanbul, nell’andata dei playoff, il Galatasaray si impone 5-2 approfittando dei gravi errori bianconeri. La gara cambia volto nella ripresa, anche per l’espulsione di Cabal , entrato al posto di Cambiaso e protagonista in negativo con due gialli in pochi minuti. Eppure il primo tempo aveva raccontato un’altra storia: la Vecchia Signora, solida e determinata, era andata al riposo in vantaggio grazie alla doppietta di Koopmeiners , capace di replicare al gol iniziale di Sara . Nella seconda frazione, però, la squadra si è sciolta. In inferiorità numerica, la Juve non riesce a restare compatta né a gestire la pressione turca. Il Galatasaray ne approfitta dilagando. Un crollo netto che complica il cammino europeo dei bianconeri. Al termine della gara analizzano la prova Koopmeiners e Locatelli .

Koopmeiners: "Due grandi gol ma non posso essere contento"

Al termine della partita è l'autore della doppietta, Koopmeiners, a parlare a Sky Sport: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, due grandi gol e anche in spogliatoio ci siamo detti di dover tenere di più la palla ma com'è andato il secondo tempo non va bene. Dobbiamo stare in silenzio, guardare i video, sapere che c'è un'altra gara settimana prossima". Sul cosa fare per ribaltarla nella gara di ritorno: "C'è da fare meglio e segnare minimo tre gol, questo dobbiamo fare".

Posizione in campo e gioco Spalletti

Il centrocampista olandese poi continua: "Momento migliore a livello personale? Mi sento bene con Spalletti e anche nel primo tempo ho fatto due gol importanti. Non posso essere felice perché vedi il risultato e quanto fatto nel secondo tempo". A chiudere sulla sua posizione in campo: "Sì mi sento bene in questa posizione e posso essere importante con i gol, voglio aiutare la squadra. Nel primo l'ho fatto ma nella ripresa dovevamo fare meglio".