Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Nervoso in questi giorni, molto. Bastoni non l'ho visto, dico solo peccato". Kalulu, rabbia Champions

Il terzino della Juve ha analizzato la sconfitta contro il Galatasary e ha risposto al difensore dell'Inter
3 min
kaluluGalatasaray-JuveChampions
"Nervoso in questi giorni, molto. Bastoni non l'ho visto, dico solo peccato". Kalulu, rabbia Champions
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Niente giri di parole e niente alibi. Dopo il ko contro il Galatasaray, Pierre Pierre Kalulu ci ha messo la faccia e ha analizzato la sconfitta con lucidità. Disattenzioni e occasioni concesse di troppo, in Champions certi dettagli si pagano, e lui lo ha spiegato bene. Poi c’è stato spazio per il capitolo Inter-Juve: l’episodio di San Siro, l’espulsione e le parole di Alessandro Bastoni. Kalulu non ha alimentato lo scontro, ma non ha neanche dimenticato: "Le scuse? Peccato", si è limitato a dire, cercando di trattenere tutta la sua rabbia.

Kalulu risponde a Bastoni

Kalulu ha analizzato la sconfitta contro il Galatasaray con estrema lucidità: "Ennesima disattenzione, cosa succede in questi momenti? I gol arrivano sempre da un errore nostro. Ma non dobbiamo concedere tutte queste occasioni. Ora dobbiamo vedere tutto quello che è successo e ci sarà una seconda partita. Nel calcio bisogna mettere la testa a posto velocemente. Stanchezza fisica? No, è una partita di Champions che tutti vogliono giocare. Stasera è andata così, molto difficile da capire". Poi il terzino francese è tornato anche sull'episodio di San Siro, l'espulsione nata da una simulazione di Bastoni. Il difensore nerazzurro si è preso le sue responsabilità in conferenza e ora Kalulu ha risposto: "Come ho vissuto questi giorni e cosa mi ha dato più fastidio? Ovviamente sono stato molto nervoso, meglio parlare pochissimo in questi casi. Dire troppe cose non porta a niente, io devo parlare al campo, ci sono altre persone che si occupano di difenderci. Parole Bastoni? Non ho visto, dopo lo vedo. Ha chiesto scusa? A questo episodio ci penso la sera e il giorno dopo, poi devi guardare avanti. Peccato, dico solo questo".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS