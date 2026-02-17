"Nervoso in questi giorni, molto. Bastoni non l'ho visto, dico solo peccato". Kalulu, rabbia Champions

Niente giri di parole e niente alibi. Dopo il ko contro il Galatasara y , Pierre Pierre Kalulu ci ha messo la faccia e ha analizzato la sconfitta con lucidità. Disattenzioni e occasioni concesse di troppo, in Champions certi dettagli si pagano, e lui lo ha spiegato bene. Poi c’è stato spazio per il capitolo Inter-Juve: l’episodio di San Siro, l’espulsione e le parole di Alessandro Bastoni. Kalulu non ha alimentato lo scontro, ma non ha neanche dimenticato: "Le scuse? Peccato", si è limitato a dire, cercando di trattenere tutta la sua rabbia.

Kalulu risponde a Bastoni

Kalulu ha analizzato la sconfitta contro il Galatasaray con estrema lucidità: "Ennesima disattenzione, cosa succede in questi momenti? I gol arrivano sempre da un errore nostro. Ma non dobbiamo concedere tutte queste occasioni. Ora dobbiamo vedere tutto quello che è successo e ci sarà una seconda partita. Nel calcio bisogna mettere la testa a posto velocemente. Stanchezza fisica? No, è una partita di Champions che tutti vogliono giocare. Stasera è andata così, molto difficile da capire". Poi il terzino francese è tornato anche sull'episodio di San Siro, l'espulsione nata da una simulazione di Bastoni. Il difensore nerazzurro si è preso le sue responsabilità in conferenza e ora Kalulu ha risposto: "Come ho vissuto questi giorni e cosa mi ha dato più fastidio? Ovviamente sono stato molto nervoso, meglio parlare pochissimo in questi casi. Dire troppe cose non porta a niente, io devo parlare al campo, ci sono altre persone che si occupano di difenderci. Parole Bastoni? Non ho visto, dopo lo vedo. Ha chiesto scusa? A questo episodio ci penso la sera e il giorno dopo, poi devi guardare avanti. Peccato, dico solo questo".

