Del Piero gigante: risposta da signore a Sala e sulla Juve duro e lucido

Non la solita Juve quella vista in Champions, molto lontana da quella originale apprezzata sin qui e cresciuta proprio nell'atteggiamento partita dopo partita. "Tre passi indietro" conferma Spalletti nel post partita , analizzando in modo netto e deciso tutti gli aspetti negativi della partita con il Galatasaray . A partire dal risultato, quel 5-2 maturato per errori e disastri difensivi nella seconda frazione e ora un muro difficile da superare per la gara di ritorno. Nel post partita è Del Piero a commentare la prova dei bianconeri a Sky Sport.

L'analisi di Del Piero

Del Piero commenta la prestazione della Juve dopo il ko in Champions: "Tutti gli aspetti ha toccato Spalletti, delineando che è andato male tutto. Questo significa che se la Juventus non gioca al massimo, rischia così. Questa è la realtà dei fatti. Rischia di commettere degli errori banali che poi ti puniscono e rischia di non avere quella presenza in campo, quella personalità che poi alla fine ti travolge perché anche gli altri giocano a calcio. E il Galatasaray ha fatto una partita ottima e non solo per i soliti nomi che diciamo. Hanno giocato meglio. La Juve ha fatto molta fatica, mentalmente e anche fisicamente. Quando giochi ogni tre giorni partite che devi far bene o devi essere al massimo, è lì che si vede la reale potenzialità di una squadra e dove può ambire. Se la Juve non riuscirà a trovare questo farà fatica con le tre partite in una settimana contrariamente quanto ha fatto vedere nel momento più propizio prima. La Juve ha difficoltà a cambiare pelle, non riesce a fare questo switch".

Passaggio del turno Champions

L'ex bianconero continua: "Per superare il turno ora l'aspetto energetico deve ribaltarsi perché quelli del Galatasaray erano indemoniati La Champions League può finire subito? Forse non è il peggiore dei mali giocare una partita a settimana per questa Juventus". Allargando il discorso: "Atalanta e Juve hanno un destino simile. Sono partite male in campionato, hanno cambiato allenatore e hanno recuperato. La Juve ha segnato due gol ma ha concesso molto di più in fase difensiva. Per quanto visto stasera forse è l'Atalanta ad avere la possibilità di ribaltare il risultato al ritorno. Le prossime gare determineranno chi ha fatto la mossa giusta o se sarà un anno transitorio".