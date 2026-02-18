Juve, che mazzata: Yildiz grande assente, Spalletti senza un Osimhen e allo Stadium servirà un miracolo

Juve, Yildiz assente e le mosse di Spalletti

Non c’è, per Spalletti, un Osimhen per riempire come si deve l’area, allora ci pensano a turno Kalulu e McKennie: il primo innesca di testa la rete del pari-lampo, il secondo chiude la triangolazione con Koop da autentico rifinitore per il 2-1 di rimonta. Ci sarebbe da strabuzzare gli occhi, ma la notte di Istanbul è lunga e la Juve se ne accorge subito. Yildiz è il grande assente: sistematicamente raddoppiato – spesso con le cattive – non incide e ha pure responsabilità sull’1-0 del Gala, quando Osi gli sradica il pallone dai piedi e dà il via all’azione del gol. Cambiaso disputa una prova di alto livello, non senza prendersi rischi: ammonito, salterà il ritorno. E allora Spalletti, comprensibilmente, lo sostituisce con Cabal nell’intervallo: lo fa per evitare il rischio espulsione, invece poi è proprio il colombiano a finire anzitempo sotto la doccia, rimediando due galli nello spazio di otto minuti. E tra una settimana, al ritorno, Spalletti si ritroverà senza terzini.