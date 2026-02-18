Kalulu cercava giustizia ma ha trovato la legge

Cercavi giustizia, trovasti la legge. Pierre Kalulu sembra il tipo che apprezza De Gregori e, ieri mattina, sbattendoci contro, ha capito quanto può essere dura l’ottusa applicazione delle norme. Vince il regolamento, non il buon senso e così l’errore non si corregge, ma si moltiplica. Bastoni sbaglia e simula , La Penna sbaglia e abbocca, viene rovinato il derby d’Italia, tutti ammettono di aver sbagliato: Bastoni, La Penna, Rocchi ( Chivu no , ma vabbè è un eccellente comunicatore, quindi saprà cosa sta facendo) e il giudice sportivo che fa? Squalifica Kalulu. Allungando la serie di errori finiti sulla sua scrivania. Sì, d’accordo, non poteva fare altrimenti, non poteva usare la prova tv, non poteva… Ma perché non poteva? Perché accettiamo un sistema così idiota da non poter correggere un errore così evidente e oggettivo? Cosa contraddistingue il giudice Gerardo Mastrandrea da un software di intelligenza artificiale con il codice di giustizia sportivo caricato in memoria?

Kalulu-Bastoni: totale mancanza di logica e buon senso

Chiariamoci, la squalifica di Kalulu è un’inezia nel quadro generale di una stagione. Nessuno pensa, per prima la Juve, che il campionato sia falsato da questo piccolo bug del sistema. Il problema è un altro ed è la totale mancanza di logica e di buon senso da parte di chi governa e amministra il calcio, ammettendo che un disastro mediatico come il “caso Bastoni” possa avere un epilogo così demenziale che punisce l’unico innocente della vicenda. Se un bambino, juventino o di qualsiasi altra squadra, chiedesse: «Scusate, perché Kalulu è stato squalificato, visto che tutti lo hanno scagionato da qualsiasi colpa?». Cosa risponderebbero i capi del calcio? Che il regolamento purtroppo è così? Che il protocollo Var non può rimediare a un chiaro ed evidente errore, nonostante sia nato esattamente per fare quello? È questo che devono accettare i tifosi italiani? La goffaggine di un meccanismo di giustizia che si incastra per un granello di polvere che basterebbe soffiare via. Eppure quando deve funzionare, il sistema della giustizia sportiva, sprinta come la McLaren-Mercedes, i suoi procuratori e giudici sembrano Lando Norris se devono punire chi “deve” essere punito. E in quel caso il regolamento è flessibile come un giunco.

