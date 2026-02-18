Capello smonta il mercato Juve, Costacurta fa i nomi e Condò: "Finita ogni illusione, su chi punti per il futuro?"

La prestazione della Juve è stata al di sotto delle aspettative e contro il Galatasaray ha pagato la stanchezza mentale e fisica di pochi giorni fa a San Siro. Non solo Del Piero , perché a Sky Sport hanno parlato anche gli altri opinionisti per cercare di spiegare la disfatta dei bianconeri in Champions League. Poche luci e tante ombre con la formazione di Spalletti che ora è chiamata ad andare oltre l'ostacolo nella gara di ritorno.

L'analisi Sky sulla Juve

Il primo commento è quello di Condò: "Se vai a vedere nel giro di tre settimane tra la sconfitta col Cagliari, il pareggio con la Lazio in campionato, la sconfitta con l'Atalanta in Coppa Italia, e questo pesante risultato in Champions c'è statp un down. Eravamo arrivati a lodare una Juventus che dal punto di vista del gioco si stava trascinando dietro, chiamiamoli così, quei giocatori meno forti che ha in rosa, ma c'era il gioco che stava portando dietro un po' tutti. Poi è finita ogni illusione di poter ancora competere per lo Scudetto e ora sei quasi uscito dalla Champions League".

Costacurta: "Cambiaso troppo altalenante"

E poi anche Costacurta dice la sua: "La partita contro l'Inter dal punto di vista dell'energia mentale penso abbia tolto qualcosa ad alcuni giocatori. Per essere sempre in alto bisogna migliorare questo aspetto. Posso fare anche alcuni nomi: Cambiaso è un giocatore che ha troppi alti e bassi, deve migliorare sotto quel punto di vista. Non può essere tolto perché fa fatica contro Yilmaz... Deve essere più costante. Questa cosa alla fine ti fa perdere la partita e le qualificazioni".