"Torna allo zoo", Kelly non resta in silenzio e denuncia l'insulto razzista: cosa è successo

Il razzismo continua a rappresentare una delle piaghe più dolorose del calcio moderno. Nonostante campagne, protocolli e prese di posizione ufficiali, gli episodi di discriminazione non accennano a diminuire. I social network amplificano odio e frustrazione, trasformando spesso gli atleti in bersagli facili. Dagli stadi alle piattaforme digitali, il confine tra critica sportiva e insulto personale viene troppo spesso superato. Gli ultimi casi, in questi giorni di Champions, hanno coinvolto Lloyd Kelly e Vinícius Júnior, dimostrando quanto il problema sia attuale e preoccupante.
Il messaggio shock ricevuto da Lloyd Kelly
All’indomani della pesante sconfitta di Istanbul, il difensore inglese della Juventus, è finito nel mirino di alcuni utenti. Dopo errori individuali costati cari alla sua squadra, sui social sono piovuti commenti durissimi. Tra le critiche tecniche e le accuse per la prestazione negativa, uno in particolare ha oltrepassato ogni limite. Un utente gli ha scritto di “Torna allo zoo”, un’espressione chiaramente razzista e offensiva. Un attacco che non riguardava il campo, ma colpiva direttamente la sua persona. Il centrale, originario di Bristol, ha deciso di non lasciare correre. Ha condiviso pubblicamente lo screenshot del messaggio nelle sue storie Instagram. Un gesto forte, per denunciare un episodio che va ben oltre la semplice delusione sportiva.
La ferma risposta del difensore inglese
Kelly ha scelto parole nette, senza alimentare ulteriormente la polemica ma tracciando un confine chiaro. Ha ribadito di essere sempre pronto ad accettare le critiche legate al rendimento sul terreno di gioco. Secondo il difensore, il dissenso e il giudizio fanno parte della carriera di ogni atleta. Tuttavia, ha sottolineato che esistono limiti che non possono essere superati. “Le critiche fanno parte della vita e dello sport, e io l'ho sempre accettato. Ognuno ha diritto alle proprie opinioni, ma questo non lo accetterò. Le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze”. Un messaggio chiaro, che lascia intendere possibili azioni contro l’autore dell’insulto. Kelly ha voluto trasformare l’episodio in un momento di presa di posizione. Un segnale che il silenzio, davanti a certe offese, non è più un’opzione.
Tensione e protocollo attivato in Benfica-Real Madrid
La sfida di Champions tra Benfica e Real Madrid è stata segnata da episodi che vanno oltre il risultato. Il match si è deciso grazie a una prodezza di Vinícius Júnior, autore di un gol spettacolare. Dopo l’esultanza, però, il brasiliano ha denunciato un grave insulto ricevuto in campo. Secondo la sua ricostruzione, l’argentino Prestianni lo avrebbe apostrofato con l’espressione “scimmia”. Un’accusa pesantissima che ha immediatamente acceso gli animi. L’arbitro Francois Letexier ha applicato il protocollo antirazzismo previsto dalla UEFA. La gara è stata sospesa per diversi minuti, tra tensione e proteste. Sugli spalti e in campo il clima si è fatto rovente. L’episodio rischia ora di aprire un procedimento disciplinare. Una serata europea che potrebbe avere conseguenze ben oltre i novanta minuti.
Botta e risposta tra Vinícius e Prestianni
Dopo il triplice fischio, la vicenda ha continuato a far discutere anche fuori dal campo. Vinícius Júnior, protagonista del match, ha ribadito la propria versione sui social con parole durissime. “I razzisti sono prima di tutto dei codardi. Hanno bisogno di mettersi la maglietta in bocca per dimostrare quanto sono deboli”, ha scritto il brasiliano, alimentando il dibattito. Anche Gianluca Prestianni ha replicato pubblicamente alle accuse: “Lui ha interpretato male quello che crede di aver sentito. Non sono mai stato razzista e denuncio di contro le minacce che mi hanno rivolto i giocatori del Real”. Una presa di posizione netta, che respinge ogni addebito e ribalta la prospettiva. Ora resta da capire quali saranno le valutazioni degli organi competenti, chiamati a fare chiarezza su un caso che continua a far discutere.
L’attacco verbale e la presa di posizione di Mbappé
A intervenire con decisione è stato Kylian Mbappé, che ha difeso il compagno senza esitazioni. Le telecamere di Movistar+ lo hanno ripreso mentre si rivolgeva con rabbia a Prestianni. “Sei un fottuto razzista”, avrebbe gridato più volte, mostrando tutta la sua indignazione. Nel post-partita, l’attaccante francese ha ampliato il suo pensiero con parole molto dure. “Dobbiamo dare l’esempio a tutti i bambini che ci guardano, ci sono cose che non possiamo accettare. Non bisogna generalizzare, ho amici portoghesi che mi trattano benissimo, ma quando una persona si comporta così bisogna dirlo. La gente non sa cosa è successo e per questo ci ha fischiato. Non ho nulla contro il Benfica, né contro il club né contro l’allenatore, che per me è uno dei migliori. Ma non possiamo accettare che un giocatore che disputa la massima competizione europea si comporti così. Questo ragazzo non merita di giocare ancora la Champions League. Vedremo cosa succederà: lasciamo che la UEFA faccia il suo lavoro, ora ha un caso grave e spero che intervenga. Questo è il problema: ora è la Champions, abbiamo vinto, ma c’è qualcosa di più importante del calcio. Questo tipo di persona non è mio collega, non dovrebbe tornare a giocare la Champions. Bisogna spiegarlo ai giovani perché lo capiscano”.
