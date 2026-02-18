Nico Gonzalez, riscatto Atletico in bilico: la Juve rischia di non monetizzare

Juve, una notizia poco felice arriva sul fronte calciomercato. Il club sta monitorando con grande attenzione la situazione di Nico Gonzalez: l'ala classe 1998 sta giocando in Liga con l’Atletico Madrid, ma resta ancora di proprietà del club bianconero. Il suo futuro rimane in bilico, e dipenderà da... una clausola, inserita nell’accordo con i Colchoneros al momento del trasferimento. Il passaggio dai bianconeri ai rojiblancos è stato definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Ma a complicare i piani è arrivato l'ultimo stop fisico del giocatore.