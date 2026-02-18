Nico Gonzalez, riscatto Atletico in bilico: la Juve rischia di non monetizzare

Juve, una notizia poco felice arriva sul fronte calciomercato. Il club sta monitorando con grande attenzione la situazione di Nico Gonzalez: l'ala classe 1998 sta giocando in Liga con l’Atletico Madrid, ma resta ancora di proprietà del club bianconero. Il suo futuro rimane in bilico, e dipenderà da... una clausola, inserita nell’accordo con i Colchoneros al momento del trasferimento. Il passaggio dai bianconeri ai rojiblancos è stato definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Ma a complicare i piani è arrivato l'ultimo stop fisico del giocatore.
Nico Gonzalez ko: e il riscatto Atletico...
Un contrattempo, quello di Nico Gonzalez, che rischia di incidere sulle condizioni dell’operazione pattuite inizialmente tra i due club. L'ex Fiorentina ha riportato una lesione muscolare al quadricipite nell’ultima gara di campionato contro il Rayo Vallecano, terminata con un netto e sorprendente 3-0 ai danni dei Colchoneros. L’infortunio lo costringerà ad uno stop di almeno tre settimane, con conseguente forfait per il doppio confronto playoff di Champions League contro il Club Brugge.
L’obiettivo dell’argentino è rientrare a metà marzo per contribuire a un finale di stagione che si preannuncia denso di impegni. Ma se l’assenza pesa in campo all'Atletico, incide anche in chiave mercato lato Juve: per far scattare l’obbligo di riscatto, infatti, il giocatore deve disputare almeno il 60% delle partite stagionali di campionato dell’Atletico con un minutaggio minimo di 45 minuti, pari ad almeno 21 presenze.
Juve, la situazione dell'argentino
Fino ad ora Nico ha collezionato 18 apparizioni in Liga, ma solo 13 con almeno un tempo pieno in campo. Serviranno dunque altre otto presenze con almeno 45 minuti giocati per attivare automaticamente l’acquisto definitivo da parte dell'Atleti, fissato a 32 milioni di euro. La Juventus ha già incassato un milione alla firma, con un ulteriore milione legato ai bonus. Nel complesso, sotto la guida di Diego Simeone, ha messo insieme 26 presenze stagionali, trovando la rete soltanto all’esordio in campionato, lo scorso 13 settembre. Un rendimento fin qui altalenante, ora condizionato anche dall'ultimo stop fisico, che rischia di incidere seriamente sul riscatto definitivo da parte dell'Atletico Madrid.
