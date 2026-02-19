Yildiz sottotono, Spalletti pensa alla clamorosa mossa in Juve-Como: c’è chi scalpita...

“Excelsior!”, direbbero i newyorkesi, legatissimi a questo termine latino che intima a scovare sempre e comunque il lato positivo che si cela dietro ogni singola difficoltà. Chissà se a Bremer - che di schiaffi dalla vita ne ha già presi abbastanza - gli sia mai balenato in mente di tatuarselo da qualche parte. Magari su quella gamba “bionica”, ricostruita più e più volte in seguito all’infortunio al crociato - prima - e al menisco - poi. Posto che, martedì sera, è stata l’altra gamba a mandare in allarme il brasiliano e l’intero immaginario bianconero, terrorizzato all’idea di perdere per l’ennesima volta in un momento cruciale della stagione il proprio colosso. Sì, perché dopo il tentativo - vano - di stringere i denti e giocare sopra quel dolorino alla coscia, Gleison si è accasciato a terra a pochi minuti dalla fine del primo tempo contro il Galatasaray, per poi mimare inequivocabilmente il gesto del cambio.
Sollievo Bremer, ma con il Como...
“Rieccoci da capo”, abbiamo pensato tutti. Specie, di fronte alle clip circolate ieri sui social che ritraevano Bremer - zoppicante - fare ingresso al J-Medical per gli esami di accertamento. E invece, per una volta, l’apprensione ha lasciato spazio a un sollievo liberatorio, quando il referto pubblicato dal club bianconero ha escluso qualsiasi tipo di lesione. Insomma, il brasiliano sta bene, è un po’ acciaccato e con ogni probabilità svolgerà al meno un paio di sedute da solo, ma sta bene. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno, ma non è nemmeno da escludere che possa essere convocato già per la sfida di sabato contro il Como. Difficile pensare che prenderà parte al match dal primo minuto. Non tanto perché si teme che non possa essere pronto in tempo, ma perché sarebbe folle non sfruttare un’occasione simile per concedergli un po’ di fiato. Il rientro dall’infortunio, del resto, è stato tutto fuorché “soft”: da quando Lucio lo ha avuto nuovamente a disposizione, lo ha lanciato dal primo per 14 gare consecutive. La maggior parte delle quali - tra l’altro - giocate per intero.
Yildiz in panca, Spalletti ci pensa
Forse, persino lo stesso Bremer si sarebbe aspettato un po’ di turnover qua e là, se non fosse che Spalletti - costretto già a scendere a compromessi in altre zone del campo, l’attacco su tutte, in virtù delle scelte di mercato del club - lo ritiene imprescindibile per far sì che la sua rivoluzione calcistica possa attecchire in pieno. E come dargli torto: al Rams Park, senza il brasiliano i compagni di reparto si sono trovati a fare i conti, nuovamente, con i rispettivi limiti tecnici e la Juve - in pochi minuti - è affondata, incassando 4 reti. Per ribaltare il parziale nella gara di mercoledì servirà un’impresa titanica, non solo in termini offensivi: il Gala in campo aperto fa paura. Impossibile, dunque, pensare di poter mettere i turchi alle strette con spensieratezza, un attacco dietro l’altro, senza la propria diga difensiva. Meglio dunque andarci cauti con il Como e tenere fede al motto di cui parlavamo prima: sfruttare il mini stop di Bremer per riaverlo al meglio a cominciare dalla prossima settimana. Nutrito ottimismo anche sul fronte Yildiz, parso sottotono a Istanbul dopo il pestone rimediato nell’azione del primo gol. Anche se, nel caso del turco, era stato lo stesso Spalletti a escludere ai microfoni dei media qualsiasi infortunio. Ma l’idea di togliergli qualche minuto contro il Como - per le stesse ragioni del brasiliano - continua ad assillare i pensieri del tecnico bianconero, dal momento che Boga, ora, è a pieno regime e scalpita per una maglia da titolare. Più dubbi, invece, sulla convocazione di David: il canadese, ancora alle prese con un problema all’inguine, ieri si è allenato a parte.
