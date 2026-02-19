Juve, ti giochi quasi tutto in 3 gare: Como-Galatasaray-Roma, una settimana da 70 milioni!

TORINO - Non bisogna smettere di crederci e, anzi, va fatto tutto il possibile - e forse pure di più - per non alimentare rimpianti. E così sarà anche per la Juventus di Spalletti, perché nello sport le imprese ci sono state e ci saranno sempre: recuperare tre gol di scarto al Galatasaray, all’Allianz Stadium, non è una chimera. Però bisogna anche essere concreti e dalle parti della Continassa sanno fare molto bene di conto. E sanno altrettanto bene quanto pesino i mancati introiti dalla Champions League: quando arrivano copiosi, fanno la differenza. Ma se non ci sono la fanno ancora di più, in negativo. Il traguardo degli ottavi di finale, poi, era stato - per così dire - inserito a bilancio: nel senso che la previsione era quella di arrivarci. E se la Juventus non dovesse riuscire a portare a termine la missione, il conteggio dei mancati introiti sarebbe quantificabile in 11 milioni circa.
Juve, febbraio decisivo tra campionato e obiettivo quarto posto
Insomma, il tassametro corre veloce e le partite si susseguono senza sosta, costringendo la Juventus a giocarsi una grossa fetta di stagione in un periodo - questo mese di febbraio - di evidente flessione. Che può essere fisiologica, per carità, ma proprio non ci voleva adesso. Un obiettivo tangibile e pure alla portata è ormai andato in via definitiva: la Coppa Italia sarà affare di Atalanta, Lazio, Inter e Como. E a proposito di Como, sabato la Juve ha un altro appuntamento da non sbagliare. Perché se, come scritto, la Coppa Italia è andata e la Champions è, quantomeno, gravemente compromessa, la lotta per il quarto posto rimane aperta.
Calendario Juve e ricavi Champions: quanto vale la qualificazione
Tuttavia il calendario ha pensato bene di mettere alla prova i ragazzi di Spalletti: prima la sfida alla squadra di Fabregas sabato allo Stadium e poi la trasferta all’Olimpico contro la Roma di Gasperini, con in mezzo il durissimo match di ritorno dei playoff di Champions con il Galatasaray di Boruk a Torino. Insomma, non ci sono vie di mezzo: o si chiude il complicato mese di febbraio con una inversione di tendenza o con il botto, nel senso che la Juve rischierebbe - qualora in campionato dovessero arrivare risultati negativi - di perdere terreno sul quarto posto. L’unico target irrinunciabile per i bianconeri, da centrare a ogni costo. Altrimenti sì che diventerebbe un bel problema: ci sarebbe tutto il tempo per recuperare, ma le altre corrono e anche alle spalle c’è qualche squadra che spinge. Inutile sottolineare che la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League sarebbe un bagno di sangue per le casse bianconere: tra bonus di partecipazione, la parte cosiddetta “value”, i risultati e i bonus vari, una sessantina di milioni di base, ma che potrebbero diventare anche di più. Insomma, non c’è da allarmarsi, ma da rimboccarsi le maniche sì...
