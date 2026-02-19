Juve, ti giochi quasi tutto in 3 gare: Como-Galatasaray-Roma, una settimana da 70 milioni!

TORINO - Non bisogna smettere di crederci e, anzi, va fatto tutto il possibile - e forse pure di più - per non alimentare rimpianti. E così sarà anche per la Juventus di Spalletti, perché nello sport le imprese ci sono state e ci saranno sempre: recuperare tre gol di scarto al Galatasaray, all’Allianz Stadium, non è una chimera. Però bisogna anche essere concreti e dalle parti della Continassa sanno fare molto bene di conto. E sanno altrettanto bene quanto pesino i mancati introiti dalla Champions League: quando arrivano copiosi, fanno la differenza. Ma se non ci sono la fanno ancora di più, in negativo. Il traguardo degli ottavi di finale, poi, era stato - per così dire - inserito a bilancio: nel senso che la previsione era quella di arrivarci. E se la Juventus non dovesse riuscire a portare a termine la missione, il conteggio dei mancati introiti sarebbe quantificabile in 11 milioni circa.