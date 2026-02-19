Chi resta, chi parte e chi è in bilico: futuro Juve tra certezze e allarmi da Yildiz a McKennie e Cambiaso

La pesantissima sconfitta della Juve contro il Galatasaray in Champions League ha chiarito una volta per tutte che in questa squadra ci sono troppi giocatori non all'altezza della storia di questo grande club. L'ingresso in campo di Cabal è stato disastroso e ha condannato la squadra di Spalletti, mentre l'uscita dal campo di Bremer per infortunio ha messo in evidenza tutte le lacune difensive della retroguardia. La soluzione al problema? Provare a vendere chi non ha convinto e sostituirlo con metodo e visione per ricostruire una Juve vincente . Non tutto però è da buttare: ci sono delle certezze da cui ripartire (poche), alcuni giocatori ormai con le valigie in mano e altri il cui futuro è ancora un mistero .

Yildiz, Bremer e Locatelli: i pilastri della squadra

Kenan Yildiz - Quando si parla di certezze, è impossibile non partire da lui. Il turco è la superstar della squadra, fuoriclasse per il presente e per il futuro. Il classe 2005 ha da pochissimo rinnovato il contratto con la Vecchia Signora fino al 2030, chiaro segnale di come sia lui il top player da cui ripartire. E se il talento di Yildiz si era già intravisto nelle scorse stagioni, quest'anno i suoi numeri sono ottimi: fin qui, 9 gol e 8 assist in 34 presenze tra tutte le competizioni.

Gleison Bremer - Cercando sul vocabolario la definizione di "solidità" probabilmente uscirà il suo nome. Il brasiliano è la colonna portante della difesa della Juve e senza di lui i bianconeri fanno terribilmente fatica. Rapidità, precisione e personalità sono solo alcuni delle sue tante qualità. Con lui in campo la Vecchia Signora questa stagione ha vinto il 58% delle volte, senza solo il 35%. I problemi fisici sembrano sempre più frequenti ma quando sta bene è imprescindibile.

Manuel Locatelli - È stato criticato per tanto, troppo tempo. Il capitano bianconero, però, ci ha sempre messo la faccia, anche nei momenti peggiori. Dall'arrivo di Spalletti la situazione è cambiata e il centrocampista italiano è tornato a fornire prestazioni di livello e soprattutto a sorridere. La Juve ripartirà anche da lui.