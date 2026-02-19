Juve Women-Wolfsburg, diretta Champions: risultato in tempo reale e formazioni. Canzi vuole i quarti

Appuntamento con la storia all'Allianz Stadium: la Juve Women di Canzi ha l'occasione per qualificarsi ai quarti di Champions League , ma per farlo deve battere il Wolfsburg . Nel match d'andata le bianconere hanno pareggiato 2-2 , con una grande beffa nel finale e un doppio vantaggio cestinato: prima un rigore ha riaperto il match e poi al 95' all'ultimo pallone giocato, la squadra tedesca ha trovato il pari. Ora in un cornice di pubblico speciale, Vangsgaard e compagne saranno pronte a battagliare per continuare il percorso nella fase a eliminazione diretta, dove troverebbe il Lione.

17:46

Wolfsburg, le scelte di Lerch

Scelte anche le undici per quanto riguarda anche Lerch. L'allenatore del Wofsburg deve fare a meno di Poop ma può contare davanti sulla voglia da ex di Beerensteyn. Di seguito le scelte:

Wolfsburg (4-3-3): Johannes, Bjelde, Dijkstra, Kuver, Linder; Minge, Kielland, Peddemors; Huth, Beerensteyn, Endemann. A disposizione: Smolarczyk, Tufekovic, Livelli, Bussy, Bergsvand, Wedemeyer, Zicai, Judit Pujols. All. Lerch

17:38

Juve Women, le scelte di Canzi

L'allenatore delle Juve Women, Canzi, ha sciolto le riserve e ha deciso le undici titolari: De Jong in porta con Lenzini, Salvai e Harviken a comporre il terzetto difensivo. Bonanesa e Carbonell sulle fasce con Walti e Schatzer al centro. Stolen Godo ad agire dietro le due punte, Beccari e Ana Capeta. Di seguito la formazione ufficiale:

Juve Women (3-4-1-2): De Jong, Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Schatzer, Carbonell; Stolen Godo; Beccari, Ana Capeta. A disposizione: Rusek, Kullberg, Rosucci, Girelli, Vangsgaard, Thomas, Calligaris, Krumbiegel, Moretti, Tatiana Pinto, Brighton, Cambiaghi. All. Canzi

17:23

Arbitro e assistenti: chi dirige la sfida tra Juve Women e Wolfsburg

Questa sera all’Allianz Stadium la Juventus Women si gioca l’accesso alla fase successiva di Champions contro il Wolfsburg, nella decisiva gara di ritorno del playoff. A dirigere l’incontro sarà la danese Frida Klarlund, scelta per una sfida che si preannuncia intensa e combattuta. Gli assistenti saranno Sidsel Rasmussen (Danimarca) e Alisa Levalampi (Svezia), a completare una squadra arbitrale di profilo internazionale. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato alla macedone Ivana Projkovska. Al VAR opererà Jakob Kehlet, danese, con Lasse Laebel Graagaard come assistente VAR.

17:08

Wolfsburg, le statistiche contro la Juve

Il Wolfsburg non è ancora riuscito ad avere la meglio sulla Juventus Women nei tre precedenti disputati finora. Inserite nello stesso girone, il Gruppo A della UEFA Women's Champions League 2021/22, le due formazioni hanno dato vita a sfide molto equilibrate. A Torino, nella terza giornata, il confronto si è chiuso sul 2-2 al termine di una gara combattuta. Nove giorni più tardi, in Germania, sono state invece le bianconere a imporsi con un convincente 2-0. A questi risultati si aggiunge anche il pareggio maturato nella sfida d’andata, a conferma di un bilancio ancora favorevole alla Juventus.

16:53

Vangsgaard in forma

Dopo aver segnato un solo gol nelle sue prime 25 presenze in UEFA Women's Champions League, Amalie Vangsgaard della Juventus è andata a segno in due delle sue ultime tre partite. E al momento è tra le giocatrici più in forma e determinanti nelle Women.

16:40

Women, Stadium e sogni

Tutto in una notte. Che durerà 90 oppure 120 minuti e che potrebbe essere l’ultima in bianconero, almeno per la stagione in corso, di Cristiana Girelli. Qui si decide il futuro europeo della Juventus Women, che ha nelle proprie mani la possibilità di tornare tra le migliori otto d’Europa, punto più alto di questo cammino raggiunto una sola volta nella sua storia, nella stagione 2021/2022. Ma per farlo bisognerà mettere in campo tutto il necessario. E oltre alla spinta dell'Allianz Stadium, Canzi dovrà studiare anche altri dettagli. QUI L'APPROFONDIMENTO.

16:25

Il futuro di Cristiana Girelli

Girelli verso gli Stati Uniti. Inizia a essere difficile non credereci. Anche perché, questa volta, gli indizi che fanno una prova sono due. Ma sufficienti. «Prima di appendere gli scarpini al chiodo mi piacerebbe fare un’esperienza simile», aveva detto a fine novembre Girelli riferendosi al campionato femminile degli Stati Uniti. Nella finestra invernale la Juventus Women, al fotofinish, ha inserito due attaccanti: Capeta e Rasmussen. E il mercato è aperto fino a metà marzo. QUI TUTTE LE INFO E LA SQUADRA INTERESSATA.

16:12

Walti carica la Juve Women

Insieme all'allenatore bianconero è intervenuta anche Walti: “Come ho già detto prima della partita di andata, una squadra tedesca gioca sempre fino alla fine. Le giocatrici sono molto fisiche e credo si sia visto. Non hanno giocato il loro gioco migliore ma possono fare molto meglio e infatti hanno rimontato. Noi dobbiamo sfruttare tutte le opportunità. Dopo il match di andata la delusione era grande, abbiamo visto la vittoria sfuggirci dalle mani. Le giocatrici sono tutte motivate ma quello che è importante per me è che io riesca ad adattarmi e a portare la mia esperienza". QUI TUTTA LA CONFERENZA.

16:02

Canzi sfida il Wolfsburg

"Sono partite che vanno affrontate per vincere e noi dobbiamo giocare e giocheremo per quello. Ognuno è responsabile del proprio destino. Dobbiamo riprodurre l’intensità della gara d’andata e allora avremo ottime possibilità di ottenere la qualificazione, aggiungendo un po’ più di attenzione ai dettagli. Spero che le ragazze possano riproporre una gara molto simile a quella d’andata. Se parliamo di livello di competizione sì, questa è la partita più importante da quando sono qui: vale un quarto di finale di Women’s Champions League" - ha spiegato Canzi. QUI TUTTA LA CONFERENZA.

15:52

Dove vedere il match

La sfida tra Juventus Women e Wolfsburg, in programma giovedì 19 febbraio a partire dalle 18.45, sarà visibile in esclusiva su Dinsey+ in diretta streaming. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale dell'evento. QUI TUTTE LE INFO.

15:45

Juve Women-Wolfsburg, le probabili formazioni

JUVENTUS WOMEN (4-4-1-1): De Jong; Lenzini, Kullberg, Harviken, Carbonell; Bonansea, Brighton, Wälti, Vangsgaard; Godo; Capeta. Allenatore: Canzi

WOLFSBURG (4-2-3-1): Johannes; Bjelde, Dijkstra, Wedemeyer, Linder; Minge, Peddemors; Huth, Popp, Endemann; Beerensteyn. Allenatore: Lerch

Allianz Stadium - Torino