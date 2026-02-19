Canzi: "Fiero delle ragazze, percorso europeo positivo. Girelli? Arriveranno altri temi..."

Canzi dopo Juve-Wolfsburg

Canzi al termine della sfida analizza con un pizzico di rammarico il ko: "Se avessimo giocato chissà quanto ancora, la palla comunque non sarebbe entrata nella loro porta: spiace perché a leggere dei due gol subiti porta a farsi un’idea ben diversa rispetto a quella che è stata la gara. Il calcio purtroppo è anche questo: sono fiero delle ragazze, hanno dato tutto e non potevo chiedere di più. Sono contento anche delle scelte fatte, sapevamo che era una partita che poteva durare anche 120 minuti, quindi era importante ragionare sul fatto che, partendo da una formazione, poi le cose sarebbero potute cambiare nel corso del match. Il nostro percorso in Europa è assolutamente positivo, abbiamo acquisito consapevolezza: ora dobbiamo essere brave a riconquistare la qualificazione per tornare a giocarcela a viso aperto come abbiamo fatto in questi mesi".

Walti: "Siamo dispiaciute"

Anche Walti parla al termine della partita: "Siamo molto dispiaciute, soprattutto dopo aver giocato un grande secondo tempo in cui meritavamo sicuramente di più: abbiamo cercato in ogni modo di trovare la via del gol, ma non ci siamo riuscite. Nella prima parte della gara abbiamo avuto delle difficoltà, ma nella ripresa abbiamo sistemato le cose e creato tante grandi opportunità: ci è mancato solo il gol, questa è stata la grande differenza tra noi e loro stasera. È un po’ il filo conduttore di questa stagione: costruiamo occasioni, ma fatichiamo poi a convertirle in gol. E in un contesto competitivo come quello europeo, se non trovi il fondo della rete saranno poi gli avversari a colpire. Possiamo essere orgogliose della nostra prestazione, peccato però non ci sia stato il risultato sperato".