Canzi: "Fiero delle ragazze, percorso europeo positivo. Girelli? Arriveranno altri temi..."

Si spegne ai playoff il cammino verso la Champions della Juve Women. Dopo il 2-2 dell’andata, le bianconere cadono all’Allianz Stadium: Endemann e Zicai indirizzano la sfida a favore delle tedesche ma nel mezzo la formazione guidata da Canzi crea diversi pericoli dalle parti di Johannes, migliore in campo tra le fila del Wolfsburg. Juve anche sfortunata con la traversa colpita da Capeta nella ripresa ma poi il forcing finale non porta al gol. Ko amaro per Canzi e le ragazze, proprio l'allenatore commenta la prova dellla sua squadra al termine del match.
Canzi dopo Juve-Wolfsburg
Canzi al termine della sfida analizza con un pizzico di rammarico il ko: "Se avessimo giocato chissà quanto ancora, la palla comunque non sarebbe entrata nella loro porta: spiace perché a leggere dei due gol subiti porta a farsi un’idea ben diversa rispetto a quella che è stata la gara. Il calcio purtroppo è anche questo: sono fiero delle ragazze, hanno dato tutto e non potevo chiedere di più. Sono contento anche delle scelte fatte, sapevamo che era una partita che poteva durare anche 120 minuti, quindi era importante ragionare sul fatto che, partendo da una formazione, poi le cose sarebbero potute cambiare nel corso del match. Il nostro percorso in Europa è assolutamente positivo, abbiamo acquisito consapevolezza: ora dobbiamo essere brave a riconquistare la qualificazione per tornare a giocarcela a viso aperto come abbiamo fatto in questi mesi".
Walti: "Siamo dispiaciute"
Anche Walti parla al termine della partita: "Siamo molto dispiaciute, soprattutto dopo aver giocato un grande secondo tempo in cui meritavamo sicuramente di più: abbiamo cercato in ogni modo di trovare la via del gol, ma non ci siamo riuscite. Nella prima parte della gara abbiamo avuto delle difficoltà, ma nella ripresa abbiamo sistemato le cose e creato tante grandi opportunità: ci è mancato solo il gol, questa è stata la grande differenza tra noi e loro stasera. È un po’ il filo conduttore di questa stagione: costruiamo occasioni, ma fatichiamo poi a convertirle in gol. E in un contesto competitivo come quello europeo, se non trovi il fondo della rete saranno poi gli avversari a colpire. Possiamo essere orgogliose della nostra prestazione, peccato però non ci sia stato il risultato sperato".
Canzi, conferenza Juve-Wolfsburg
L'allenatore parla anche in conferenza: "Resta il rammarico di aver perso. Solo chi ha vista la gara può capire la stranezza del risultato e del calcio, che è bello anche per questo. Rammarico relativo perché non sta scritto da nessuna parte che avremmo vinto andando ai supplementari. Spiace perché le ragazze hanno dato anche l’anima. Nel secondo tempo hanno messo tanto cuore". Sull'obiettivo: "Volevamo superare la fase campionato di Champions e questo l’abbiamo raggiunto e sono contento. L’appetito pero vien mangiando. Sapevamo di potercela giocare ma dispiace non arrivare ai quarti dopo due prestazioni così positive. Alla fine conta solo buttare la palla dentro la porta. Se in queste due sfide abbiamo subito 4 gol e fatti solo 2 è giusto che vada avanti loro".
Girelli e la sfida alla Ternana
Canzi poi parla anche di Girelli: "Abbiamo già parlato un po' di questa situazione nei giorni scorsi. Sa quanta stima ho nei suoi confronti e quanto bene le voglio. Questa sera è il giorno della Champions League e della nostra uscita, poi arriveranno altri temi...". A chiudere poi lo sguardo rivolto alla prossima sfida di campionato: "Come si riparte? Riposando sta notte, rifacendo allenamento in questi giorni al massimo e poi sabato ripartiremo per Terni dove avremo una partita tanto difficile quanto fondamentale. Questo è il bello del calcio abbiamo due obiettivi stagionali ancora raggiungibili e dovremo essere molto brave a passare da un palcoscenico come questo a giocare contro la Ternana".
Braghin: "Stiamo riducendo il gap con le big europee"
Stefano Braghin, dirigente delle Juve Women, commenta la sconfitta: "Abbiamo fatto un buon percorso in Champions League, superando la League Phase e non era scontato all’inizio della stagione: abbiamo affrontato avversarie di altissimo livello, giocando delle ottime partite contro delle straordinarie calciatrici. Si parla spesso del gap che c’è tra noi e i grandi club europei, ma il nostro cammino e le nostre prestazioni dimostrano che sta diventando sempre più ridotta questa distanza. È un grande segnale per noi. Sapevamo che contro il Wolfsburg ogni dettaglio avrebbe avuto un peso e loro sono state più abili di noi, ma questo fa parte del nostro percorso di crescita in Europa".
"Un punto di partenza per il futuro"
Il dirigente bianconero continua: "Dobbiamo imparare da ciò che non ha funzionato in questo spareggio, ma per noi è stata un’ottima Champions League e dobbiamo considerare questi risultati come un punto di partenza per il futuro. Posso parlare a nome del nostro club e non dell’intero movimento del calcio italiano: la nostra crescita prosegue ed è evidente, basti pensare che fino a 5-6 anni fa non ci saremmo neanche potuti permettere di giocare alla pari contro il Wolfsburg e invece abbiamo trascorso l’intero secondo tempo a premere nella loro metà campo alla ricerca del gol del pareggio. Questo vuol dire che le cose stanno cambiando e che noi stiamo diventando una squadra via via sempre più forte".
