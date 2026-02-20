Vlahovic 100, Douglas Luiz 111, Milik da incubo: nessuno ha speso come la Juve

Leggero dietrofront

Nessun stravolgimento al canovaccio tattico che - da 2 mesi a questa parte - caratterizza l’esistenza juventina. Semmai, un leggero dietrofront, utile per schiarirsi le idee e rispolverare i primi concetti trasferiti da Spalletti una volta approdato alla Continassa. Per recuperare quell’organizzazione difensiva che aveva permesso alla Juve di reinserirsi nella corsa al quarto posto. Sì, perché se è vero che nelle prime settimane con Lucio ci siamo accorti tutti di un balzo in avanti evidente nello sviluppo del gioco, è altrettanto vero che la Juve di Lucio - per quanto bella - subiva pochissimi gol. Solo 12 nelle sue prime 20 gare sulla panchina dei bianconeri, contro le 13 incassate nelle ultime 4 gare tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Se la sua squadra ha ricominciato a sguazzare - con le dovute proporzioni - nel solito grigiore delle precedenti gestioni tecniche, le ragioni stanno tutte (o quasi) qui. E stavolta, le defezioni non c’entrano nulla, dal momento che l’unico leader inamovibile della difesa - Gleison Bremer - è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti contro Atalanta, Lazio, Inter, prima di fermarsi a margine del primo tempo contro il Galatasaray per un lieve sovraccarico muscolare.