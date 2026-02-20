"Lui vale la Juve! Spalletti? Follia se...", "Ecco i colpi giusti", "Serve banalità": le tre analisi

TORINO - In due settimane la Juve ha perso qualche sicurezza. Eppure Walter Sabatini, che di calcio nella vita ne ha visto da diverse prospettive, non ha dubbi. Sul presente e sul futuro: «In queste partite ai bianconeri è mancata un po’ di fortuna: le occasioni in serie contro Atalanta e Lazio, l’espulsione di Kalulu a San Siro e poi la piega che ha preso la partita di Istanbul, lì mi ha sorpreso solo la proporzione del risultato. Non gira bene, ma il calcio riesce ad equilibrare buona sorte e malasorte nel corso del tempo». E sul domani, Sabatini va dritto al punto: «Sarebbe folle non ripartire da Spalletti: per quello che ha dato alla squadra, per come ha fatto crescere i singoli e per l’impronta che ha lasciato per impostare una Juve vincente».