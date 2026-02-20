Da quella riluttanza Juve alla sola richiesta di Spalletti: l'indispensabile e una speranza

La Juve, in blocco, da qualche settimana continua a ripetere sempre la stessa cosa. Il riassunto dei pensieri societari si ritrova è stato scandito, parola per parola, da Giorgio Chiellini prima di Juve-Lazio: «Siamo felicissimi di Spalletti e di quello che sta facendo e credo che anche nelle sue parole si veda la gioia nell’allenare la Juventus. Ogni cosa a suo tempo, non c’è nessuna fretta. Luciano è arrivato con grande voglia di allenare la Juve, ha firmato un contratto senza nessuna garanzia perché voleva mettersi in gioco e sta facendo benissimo. Fa parte del presente e del futuro di questa squadra». Non è un caso che la società, per esempio, abbia voluto Spalletti presente nelle foto di rito per il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz. Insomma, Lucio ha fatto parte della sceneggiatura di un momento storico dell’era Comolli, di sicuro l’istante più importante dall’insediamento dell’ex Tolosa.