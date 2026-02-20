Bonucci: “Con Conte a occhi chiusi, da Allegri scelte che sembravano assurde e poi…”

Bonucci e l'ispirazione dagli allenatori passati

Bonucci parla poi degli allenatori avuti: "Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da allenatori importanti e ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. Nelle intuizioni credo che Allegri sia stato il più grande. Nelle caratteristiche del giocatore e nel metterlo nelle condizioni migliori ha fatto delle scelte che sembravano assurde e poi hanno portato a dei risultati. Nella tattica quello che mi ha dato di più è stato Conte. Quando è arrivato con noi è partito da un 4-2-4, è passato al 4-3-3, al 3-5-2 e sapevamo a occhi chiusi sempre cosa dovevamo fare. Questo ti permette di acquisire conoscenza, di aumentare il tuo bagaglio, mi sono segnato tante cose su un quaderno perché di mio sono sempre stato un curioso. Insieme a Rino al Milan venivamo da un periodo veramente difficile e in quel momento lui mi disse: 'Leo siamo in un momento complicato, vanno fatte le cose semplici'. Poi Ventura a Bari con la palla sulle punte a incrociare… Sono stato fortunato e oggi sogno di fare l'allenatore, ma loro mi hanno lasciato qualcosa dentro che mi ha acceso la lampadina".