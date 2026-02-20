"Ingiustizie evidenti", Spalletti e le simulazioni di Barella e Bastoni su Kalulu. "Con il Como..."

Juve-Como, conferenza Spalletti

"Quanto sono serviti questi giorni per recuperare a livello mentale? A volte ci sono delle cose che riesci a vedere, percepire e ascoltare, però poi ti perforano lo stesso anche se sono ingiuste. Quindi devi prenderne atto e decidere cosa fare della cosa che ti è accaudata. La reazione è sicuro un valore, ma è la consapevolezza della squadra che ti dice se rimani fermo o se puoi crescere. Questo dolore lo dobbiamo usare come un elastico che ti carica e ti respinge verso la prossima partita e vedremo cosa potremo fare da questo dolore ricevuto" - ha spiegato Spalletti in conferenza stampa. Sulla grazia chiesta alla FIGC per Kalulu: "Questo è un atto dovuto della società, perché sono state due ingiustizie evidenti. Per cui per me la società ha fatto bene". Il punto sugli infortunati: "Bremer non sarà della partita, David è convocato anche se non è ancora sicuro che possa giocare tutta la partita. Rotazioni per Locatelli e McKennie, anche diffidati? Manuel non sembra sentire proprio la stanchezza, è presento come entusiasmo e spirito, McKennie la vedo dura di farne a meno, sopratutto perché in alcuni ruoli... la società era stata brava a portare Holm, poi si è fatto male, poi l'infortunio di Bremer e la squalifica di Kalulu ci ha resi un po' corti. Quindi McKennie ci fa comodo".